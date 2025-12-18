Pisculichi reveló que un solo jugador de Boca “se preocupó” por River en el episodio del gas pimienta en la Libertadores 2015

El 14 de mayo de 2015 fue un día que quedó en el recuerdo de la Copa Libertadores, ya que en la revancha de los octavos de final de esa edición, en La Bombonera se suspendió el Superclásico entre Boca y River debido a una agresión a los futbolistas del Millonario con gas pimienta.

10 años después de este episodio, Leonardo Pisculichi, jugador del elenco de Núñez en aquel entonces, habló en una entrevista con La Página Millonaria, en donde se refirió a cómo vivió esta situación y reveló que solamente un jugador del Xeneize se preocupó por ellos.

“El partido lo recuerdo bien, porque Boca lo único que tuvo fue un tiro de Dani Osvaldo que el Chelo controla muy bien. Eso es lo único que Boca hizo en todo el partido. No recuerdo ahora exactamente situaciones, pero se veía un equipo muy superior al otro”, inició recordando el partido.

Siguiendo por la misma línea, comentó que Pablo Daniel Osvaldo, delantero del Xeneize en aquel partido, fue el único que se preocupo por el plantel de River y les afirmó que el encuentro no podía seguir jugándose en ese contexto.

“El único que por ahí tuvo un gesto fue Dani Osvaldo. Decía: “¿Están bien? La verdad no se puede jugar’. Fue el único que vi que se acercó”, comentó. Y agregó sobre el comportamiento del resto de los futbolistas: “Imagino que el entorno de que se juegue el partido como sea los llevó a hacer o cometer equivocaciones, como ponerse para jugar cuando el otro equipo no podía”.

“Les dijimos: ‘¿Por qué no salimos todos juntos para que no nos tiren cosas?’ Nos hicieron el amague y entramos nosotros solos. Tonterías que entre colegas o compañeros no tendrían que pasar. Pero bueno, pasaron, se dieron así. Nosotros fuimos justos ganadores y coronamos ganando la copa”, continuó.

Pisculichi recordó la final ante Tigres

Otro de los temas que tocó el ex mediocampista ofensivo en la entrevista con La Página Millonaria fue la gran final ante Tigres en el Monumental. Después de igualar 0 a 0 en la ida en México, River goleó 3 a 0 a los mexicanos en condición de local.

“La vuelta fue sencilla, la hicieron sencilla. Sabía que ganábamos, con el recibimiento te digo la verdad, nosotros decíamos, está ganado esto, de local está ganado”, comenzó diciendo el ex Argentinos Juniors.

“¿No viste las caritas de ellos? Tenían carita de asustados. Me acuerdo con Tigres también, y de hecho creo que hay jugadores de Tigres que lo han reconocido, pero los colombianos también. Sin duda lo sintieron”, agregó.

Y cerró: “Increíble ganar la Libertadores y con lo difícil que es, con todo lo que venimos hablando que vamos pasando, viviendo los viajes, porque los viajes son larguísimos, parecen fáciles. Todo lo que conlleva jugar la copa y ganarla fue algo increíble. ¿Y cómo la ganamos? En cancha de River, explotado el estadio… la verdad que fue un sueño cumplido, lo disfrutamos muchísimo y por suerte quedamos en la historia de un club“.

