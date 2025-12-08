Sergi Bruguera eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Fue increíble”

El tenis español siempre tuvo enormes representantes a nivel ATP. Los pioneros fueron Andrés Gimeno, Manuel Santana y Manuel Orantes, más adelante en el tiempo aparecieron Sergi Bruguera, Alberto Berasategui y Emilio Sánchez Vicario. La camada siguiente los tuvo a Alex Corretja, Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero entre los más destacados. A mediados de los 2000 emergió la figura de Rafael Nadal y eclipsó a todos.

Sergi Bruguera nació en Barcelona en 1971 y en 1988 ya era tenista profesional, especialista en canchas de polvo de ladrillo. Ganó Roland Garros en dos oportunidades, también fue medallista olímpico y una vez que dejó la actividad profesional siguió ligado al mundo del tenis, tanto en su rol de entrenador como también de capitán del equipo español de Copa Davis.

Bruguera eligió al mejor tenista de la historia

En 2013, Sergi Bruguera dialogó con Eurosport y destacó a Rafael Nadal como el mejor tenista de la historia: “Nadal es el mejor de todos por lo ha ganado todo en el tenis: Grand Slams, medalla olímpica, Copa Davis. Por eso creo que es el mejor”. Además, agregó: “Fue increíble lo que hizo tras su lesión. Cómo fue capaz de superarla para volver a ser número uno del mundo“.

“Para ser el número uno del mundo hay que hacerlo casi todo bien. Rafa ha mejorado mucho. A ese nivel tienes que atacar. Ser más agresivo. Él ha sabido cambiar su tenis porque tiene una gran capacidad para aprender“, completó el bicampeón de Roland Garros.

Nadal y Bruguera tras ganar la Copa Davis 2019 en la que Sergi era capitán del equipo español. (Foto: Getty).

La enorme carrera de Sergi Bruguera

Bruguera se inició en el profesionalismo en 1988 y para 1991 consiguió su primer título a nivel ATP. Su primer gran logró fue en Roland Garros cuando gritó campeón tras superar en la final a Jim Courier en cinco sets. Al año siguiente repitió en París, pero en esta oportunidad le ganó la final a Alberto Berasategui, su compatriota.

En total, Sergi Bruguera ganó 14 títulos a nivel ATP, de los cuales trece de ellos fueron en polvo de ladrillo y el restante en cancha dura. En lo que respecta al ranking, su mejor posición la alcanzó en 1994 cuando llegó a ser el número 3 del mundo. Para 1996 consiguió darle una medalla olímpica a España en los Juegos Olímpico de Atlanta, en aquella oportunidad se quedó con la de Plata tras caer en la final ante Andre Agassi.

Bruguera, Agassi y Paes, el podio del tenis individual masculino en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. (Foto: Getty).

