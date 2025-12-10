Es tendencia:
La emotiva razón por la que Aryna Sabalenka no dejó de representar a su país: “No voy a traicionar”

En los últimos meses fueron varias las jugadoras de tenis que dejaron de representar a sus países por cuestiones políticas.

Por Lautaro Toschi

Hace apenas unos días, Anastasia Potapova hizo pública su decisión de dejar de representar a Rusia para hacerlo bajo la bandera de Austria. Unos meses atrás había hecho lo mismo Daria Kasatkina, pero en su lugar pasó a jugar para Australia. En las últimas horas le consultaron a Aryna Sabalenka si estaría dispuesta a hacerlo, pero su respuesta fue tajante.

En diálogo con Piers Morgan, la nacida en Bielorrusia afirmó: “Siempre me he sentido muy orgullosa de representar a un país tan pequeño y soy una inspiración para los más jóvenes de allí. Cambiar de nacionalidad no entra en mis planes, no quiero traicionar a esos niños. Quiero representar a Bielorrusia por esos niños que me ven y les inspiro. Espero que con mi ejemplo piensen que ellos también pueden llegar lejos”.

¿Por qué Sabalenka no puede representar a Bielorrusia?

Desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, en marzo de 2022, se decidió tomar medidas drásticas tanto con Rusia y Bielorrusia -por ser su aliado- en lo que respecta al deporte. En el caso del tenis, se les prohibió a sus jugadores y jugadoras representar a dicha bandera, inclusive tampoco pudieron hacerlo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sabalenka en la Billie Jean King Cup 2019 con Bielorrusia. (Foto: Getty).

Polémica reflexión de Sabalenka

En la misma entrevista, la número 1 del mundo se refirió a la posibilidad de competir contra mujeres trans en el circuito y fue tajante: “Es un tema complicado. No tengo nada en contra de ellas, pero aun así tienen una ventaja enorme sobre el resto de mujeres. Pienso que no es justo para una mujer enfrentarse a un hombre biológico“.

“Es injusto. Las mujeres hemos trabajado toda nuestra vida para llegar a nuestros límites para enfrentarse a un hombre. Es biológicamente más fuerte. No estoy de acuerdo con este tipo de cosas”, completó.

DATOS CLAVE

  • Anastasia Potapova cambió su nacionalidad tenística de Rusia a Austria hace unos días.
  • Aryna Sabalenka no cambiará su nacionalidad, afirmando que quiere seguir representando a Bielorrusia.
  • A jugadores de Rusia y Bielorrusia se les prohibió representar a su bandera desde marzo de 2022.
