Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis, definió los singlistas y la pareja del dobles para el estreno en los qualifiers 2026 del certamen internacional ante Corea del Sur, serie que se disputará en el Gimnasio Gijang de Busan desde este viernes 6 al domingo 8 de febrero.

Aunque falta definir el orden de los partidos, en singles jugarán Thiago Tirante, número 95 del ranking de la ATP, y Marco Trungelliti, quien ocupa el puesto 134. Quienes disputarán el punto que otorga el dobles el sábado serán Guido Andreozzi y Federico Gómez.

De los dos singlistas argentinos, solo Tirante viene de disputar el cuadro principal del Abierto de Australia cayendo en segunda ronda ante el estadounidense Tommy Paul, tras un gran debut venciendo en tres sets al local Aleksandar Vukic. Su último torneo fue el Challenger de Manama, del que salió derrotado en cuartos de final por el italiano Mattia Belucci.

Trungelliti, que nunca logró superar la barrera para ingresar al Top 100, jugó la clasificación en Melbourne sin lograr acceder al cuadro principal del primer Grand Slam del año. Hasta el momento, esa fue toda su competencia oficial en 2026, que ahora le presenta una gran oportunidad de representar a Argentina en un certamen de enorme tradición.

Thiago Tirante viene de hacer segunda ronda en el Abierto de Australia. (Getty).

“La verdad es que el crecimiento que han tenido con relación a los primeros días fue muy satisfactorio en todos”, expresó Javier Frana sobre los jugadores que representarán a un equipo argentino con gran cantidad de bajas, algunos por propia voluntad y otros por problemas físicos, como fue el caso de Andrés Molteini, que iba a jugar el dobles.

¿Qué rival es Corea del Sur?

Más allá de la ventaja que en sí misma puede conceder la localía, especialmente cuando hubo tan largo viaje de por medio, observar el ranking de los integrantes del equipo surcoreano podría resultar engañoso. Afectado por una gran cantidad de lesiones, Hyeon Chung es en la actualidad el número 392 del mundo, pero llegó a estar en el Top 20 en 2018. Algo similar sucede con Soonwoo Kwon, quien en la actualidad ocupa el puesto 343 pero llegó al puesto 52 en 2021.

Por otro lado, los doblistas Ji Sung Nam y Uisung Park llegan envalentonados y con la motivación al máximo tras ganar como dupla el Challenger de Vietnam el pasado 31 de enero. “El fuerte apoyo de los aficionados ha creado una atmósfera positiva y ha dado a los jugadores energía adicional de cara a los partidos”, expresó como valor extra el capitán del equipo, Jong-sam Chung.

Tirante habló de la cancha

Thiago Tirante se refirió a la cancha en que disputarán la serie ante Corea del Sur, una carpeta de madera de velocidad 4 ITF, es decir media-rápida, no habitual para los tenistas argentinos. “Es una superficie como las que se juega en los torneos de fin de año: es carpeta, es como madera. Entonces la pelota pica bastante bajo, no pica para nada alto, aunque la superficie no es tan rápida como pensamos que podría ser”, dijo el mejor rankeado de los jugadores argentinos.

Y agregó: “La pelota es bastante pesada. Entonces, estamos buscando muchas sensaciones, ritmo, moverse de la mejor manera posible. En estos días estamos yendo todos de menos a más, creo, para llegar de la mejor manera al fin de semana”.

