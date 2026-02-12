Argentina conoció a su rival para el Repechaje de la Copa Davis y volverá a ser local tras más de dos años

Tras el golpe que significó la derrota en Busan ante Corea del Sur que privó al equipo, plagado de bajas, de pelear por tercer año consecutivo el acceso a las Finales, Argentina conoció este jueves cuál será su rival en el Grupo Mundial I de la Copa Davis, una suerte de repechaje para regresar a los Qualifiers de 2027.

El sorteo que se realizó por la mañana en las oficinas de la Federación Internacional de Tenis en Lodrés determinó que será Turquía el combinado al que deberá medirse la selección que tiene a Javier Frana como capitán. Además, la serie que se desarrollará en septiembre tendrá a Argentina como local, privilegio del que no gozaba hace dos años y medio.

Los turcos vienen de asegurar su permanencia en el Grupo Mundial I gracias a una victoria 3-1 sobre Eslovenia y no cuentan en la actualidad con jugadores dentro del Top 300 del ranking de la ATP. Su jugador mejor clasificado es Mert Alkaya, de 25 años, que ocupa el puesto 375.

La serie, todavía con sede a confirmar, se desarrollará inmediatamente después de finalizado el US Open, el 18 y 19 o el 19 y 20 de septiembre; mientras los dos torneos de ATP 250 que arroja el calendario a continuación no deberían ser problema para que Argentina pueda contar con sus mejores hombres en la búsqueda de regresar a los Qualifiers y evitar, por otro lado, el riesgo de descenso al Grupo Mundial II.

Argentina viene de caer en Busan ante Corea del Sur.

¿Cuál fue la última serie de Argentina como local en Copa Davis?

La última vez que a la Selección Argentina le tocó hacer de local en Copa Davis fue en febrero de 2024, cuando todavía con Guillermo Coria como capitán se impuso en Rosario a Kazajistán en una muy ajustada serie, 3-2 con una recordada victoria de Sebastián Báez en el quinto partido.

En aquella ocasión también jugaron el singles Francisco Cerúndolo, que ganó el primer punto de la serie pero perdió inesperadamente el cuarto, y Tomás Etcheverry, que perdió el segundo punto. Por ello también fue clave la victoria del dobles que conformaron Máximo González y Andrés Molteni.

