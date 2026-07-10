Sinner derrotó a Djokovic y jugará la final de Wimbledon ante Zverev

El italiano dejó en el camino a Nole, mientras que Sascha hizo lo propio con Arthur Fery, la gran sorpresa de esta edición.

Pese a que comenzó el certamen con algunas dudas, Jannik Sinner ya está en la final de Wimbledon y va por su segundo título en la Catedral del tenis. El italiano se midió ante Novak Djokovic por las semifinales y lo derrotó por 6/4, 6/4 y 6/4 en un duelo que pocos quiebres y con un protagonista que se movió por la cancha con la soltura propia del mejor jugador del mundo.

El próximo domingo, Jannik Sinner irá por su quinto título de Grand Slam y su segundo en Wimbledon. Cabe destacar que en 2025 superó en la final a Carlos Alcaraz. Del otro lado de la red estará nada más y nada menos que Alexader Zverev, que viene de ser campeón en Roland Garros y además, a partir del próximo lunes será el número 2 del mundo en el ranking de la ATP.

Alexander Zverev. (Foto: Getty).

Este mismo viernes, pero en el primer turno, Alexander Zverev se midió ante Arthur Fery, la gran sorpresa de Wimbledon 2026 que llegó a semifinales tras recibir una wildcard para participar del cuadro principal. El alemán no dudó, fue superior y se quedó con el partido por 7/6, 6/2 y 6/4.

¿Cuándo se jugará la final de Wimbledon 2026?

El tercer Grand Slam del año tendrá su final masculina el próximo domingo 12 de julio a partir de las 12 del mediodía. Jannik Sinner y Alexander Zverev saldrán al court central del All England para definir quién será el campeón de esta edición. El italiano va por su segundo título en Wimbledon, mientras que el alemán busca ganarlo por primera vez.

Jannik Sinner. (Foto: Getty).

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