Sin Messi ni Federer, Rafael Nadal eligió a las 10 leyendas del deporte

El español presentó su documental, en el cual cuenta algunos detalles inéditos de lo que fueron sus más de dos décadas de trayectoria.

Mientras se disputa Roland Garros 2026, un certamen repleto de sorpresas, que tuvo la ausencia de Carlos Alcaraz y la caída inesperada de Jannik Sinner, el rey de esta certamen estrena su documental en Netflix. La plataforma sacó Rafa, la serie documental de Rafael Nadal, el máximo ganador del Grand Slam parisino.

En diálogo con la cuenta de deportes de Netflix, Rafael Nadal se prestó a un juego y eligió a las 10 leyendas más importantes del deporte. Si bien es cierto que no las ubicó en un orden específico, lo curioso pasó más por las ausencias que por las presencias.

Las 10 leyendas del deporte, según Rafael Nadal Parera

Michael Jordan

Jack Nicklaus

Tiger Woods

Novack Djokovic

Muhammad Alí

Michael Schumacher

Usain Bolt

Michael Phelps

Diego Maradona

Pelé

Novak Djokovic y Rafael Nadal. (Foto: Getty).

Dos ausencias llamativas

Rafael Nadal no incluyó entre las 10 leyendas del tenis a Roger Federer ni a Lionel Andrés Messi. No caben dudas que los diez deportistas que eligió son glorias en cada una de sus disciplinas, pero no deja de ser curioso que quien es considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos no aparezca.

Por otro lado, Roger Federer quedó numéricamente debajo de Djokovic y del propio nadal en cantidad de títulos de Grand Slam ganados, pero así y todo fue quien marcó un antes y un después con su juego, su elegancia, su dominio del circuito. Además fue su gran rival, aunque siempre dentro de la cancha, ya que fuera los une una extraordinaria relación.

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