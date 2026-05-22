Emma Raducanu eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal

La campeona del US Open 2021, que actualmente es la 37 del mundo, iniciará su camino en Roland Garros ante la argentina Solana Sierra.

La discusión es eterna y todo indica que lo será en las próximas décadas: quién es el mejor jugador de tenis de la historia. Opciones hay varias, pero difícil es escapar de los nombres que marcaron una era: Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal. En esta oportunidad, Emma Raducanu se prestó a un ping pong con TNT Sports y dejó en claro quién es el mejor tenista de todos los tiempos.

Las respuestas de Emma Raducanu

Mejor tenista de la historia: Roger Federer

Mejor atleta de la historia: Roger Federer

Tiro de otro tenista que robaría: Roger Federer SABR

Compañero para jugar dobles mixtos: Roger Federer

Famoso para jugar dobles: Roger Federer

¿Qué se le viene a Emma Raducanu?

Luego de un comienzo de 2026 algo complicado, en el que perdió varias veces en primer ronda, aunque en Rumania fue finalista y cayó ante Cirstea, Emma Raducanu se prepara para Roland Garros. Llega al Gran Slam parisino luego de un solo partido en polvo de ladrillo en la temporada, por lo que todavía tendrá que adaptarse. Por la primera ronda de Roland Garros se verá las caras con Solana Sierra, la argentina que tiene una oportunidad inmejorable de iniciar su camino en la capital francesa.

US Open 2021, un título inolvidable

Emma Raducanu llegó al US Open 2021 para jugar la qualy. La superó, se metió en el cuadro principal, sumó victorias importantes y terminó quedándose con el torneo ante Leylah Fernandez. La británica escaló al puesto número 10 del mundo, pero la realidad es que no supo lidiar con esa presión.

Emma Raducanu luego de ganar US Open 2021. (Foto: Getty).

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Sin ir más lejos, desde aquel célebre US Open 2021, Emma Raducanu no volvió a ser campeona a nival WTA. Si es cierto que firmó contratos imponentes con marcas, que es la esperanza británica, pero su tenis decayó considerablemente, algunas lesiones le impidieron tener la regularidad necesaria y desde entonces oscila entre el puesto 25 y 50 del ranking.

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