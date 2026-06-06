Con 41 años, Horacio Zeballos ganó su segundo Roland Garros consecutivo junto a Granollers: “Disfrutando la tercera juventud”

Es el tercer título de Grand Slam para la gran dupla que conformaron el argentino y el español.

Cómo podrían estar pensando Horacio Zeballos, de 41 años, y Marcel Granollers, de 40, en despedirse del tenis profesional cuando este sábado se las arreglaron para conquistar su segundo título de Roland Garros consecutivo gracias a la victoria en sets corridos sobre la pareja conformada por Harri Heliövaara y Henry Patten.

Fue el argentino el primero en definir las sensaciones del equipo por conseguir defender el logro de la pasada edición. “Cuando vinimos aquí, no esperaba defender el título del año pasado. Estaba tratando de pensar en cada partido y creo que Marcel también, pero ahora podemos decir que fueron dos semanas increíbles”, comenzó diciendo.

Y agregó: “No puedo ser más feliz y orgulloso en este momento. Es una sensación increíble para nosotros y para todo el equipo. Creo que todo el equipo merece este momento. Estamos muy felices de cómo hemos jugado durante las dos semanas. Creo que es muy difícil defender el título en un Grand Slam. Así que sí, estamos súper felices”.

La dupla que superó la barrera de los 40 consiguió su tercer título de Grand Slam, pues también habían coronado en el dobles del US Open del año pasado. Y en plena celebración se encargaron de revelar de dónde obtienen el combustible para seguir ganando: “Cuando uno tiene pasión por lo que hace, esa juventud nunca deja de estar. A mí me encanta el tenis, me encanta ver el tenis, me encanta ver todos los partidos. Me encanta ir y entrenar y tratar de ser cada vez mejor. Y eso es fundamental para lo que cualquier persona haga en su vida. Con 40 años que tenemos, si no hay pasión, realmente esto es muy complicado. Estamos disfrutando de la tercera juventud”.

El camino hacia la final incluyó victorias sobre el húngaro Márton Fucsovics y el estadounidense Marcos Giron en el debut; los neerlandeses Bart Stevens y el estadounidense Vasil Kirkov en la segunda ronda; los austríacos Alexander Erler y Lucas Miedler en octavos de final; el monegasco Hugo Nys y el francés Édouard Roger-Vasselin en cuartos; y los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori en semifinales.

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16 títulos en ATP para Zeballos y Granollers

Además de los tres títulos de Grand Slam, Horacio Zeballos y Marcel Granollers conquistaron 8 títulos de Masters 1000 jugando juntos: Canadá (2019 y 2024), Roma (2021 y 2024), Cincinnati (2021), Madrid (2021 y 2025) y Shanghai (2023).

También coronaron en los ATP 500 de Río de Janeiro (2020), Halle (2022) y Basilea (2025); y en los ATP 250 de Buenos Aires (2020) y Bucarest (2025).

Data clave

Horacio Zeballos y Marcel Granollers ganaron su segundo título de Roland Garros consecutivo.

ganaron su segundo título de Roland Garros consecutivo. Tercer Grand Slam: la dupla venció en sets corridos a Heliövaara y Patten.

la dupla venció en sets corridos a Heliövaara y Patten. 16 títulos en ATP: acumula la pareja, incluyendo ocho torneos Masters 1000.