Alexander Zverev derrotó a Mensik y jugará la final de Roland Garros en busca de la oportunidad de su vida

El alemán jugará por segunda vez por el título en París tras vencer en cuatro sets a Jakub Mensik. Será el único Top 5 en la definición del Grand Slam, incluyendo cuadro masculino y femenino.

En una edición de Roland Garros repleta de sorpresas tanto en el cuadro masculino como femenino, Alexander Zverev ha logrado ser el defensor de la lógica dentro del deporte convirtiéndose en el único Top 5 que jugará la final. Lo hizo gracias a su victoria en cuatro sets sobre el checo Jakub Mensik (7-5, 6-2, 3-6 y 6) y por cuarta vez en su carrera quedó a un partido de conquistar su primer título de Grand Slam.

La imposibilidad de Carlos Alcaraz de defender el título conquistado en París por una lesión de muñeca que tampoco le permitirá jugar Wimbledon y las eliminaciones tempranas de Jannik Sinner, que perdió en segunda ronda ante Juan Manuel Cerúndolo; y Novak Djokovic, que cayó ante Joao Fenseca en la tercera, le abrieron el panorama al alemán ya desde la primera semana.

Zverev, por su parte, solo sufrió un pequeño sobresalto al ceder un set en tercera ronda ante el local Quentin Halys en tercera ronda y venía de arrasar con la promesa de Rafael Jodar en cuartos de final. Ante Mensik, también titubeó en el tercer set, en el que permitió el único quiebre del checo en el partido, pero se recuperó tomando rápida ventaja en el cuarto para llevarse el partido con autoridad.

La gran oportunidad del alemán de coronarse con el primer Grand Slam de su carrera tiene que ver con que quienes decidirán la otra semifinal tampoco figuraban entre los grandes candidatos al título. El rival de Sascha saldrá del duelo de italianos que protagonizan Flavio Cobolli, número 14 del mundo, y Matteo Arnaldi, que inició el certamen siendo el número 104 del Ranking de la ATP.

Las finales de Grand Slam disputadas por Zverev

Para Alexander Zverev será la cuarta final de Grand Slam de su carrera y la segunda en Roland Garros, donde en la edición de 2024 fue derrotado por Carlos Alcaraz en cinco sets y tras encontrarse en ventaja de 2-1.

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La primera que disputó fue en el US Open de 2020 y fue derrotado, también en cinco sets, por Dominic Thiem. Fue un duro golpe para Sascha, porque no logró hacer valer la diferencia que dos sets que había tomado en el partido.

Además, Zverev disputó la final del Abierto de Australia en 2025 y fue Jannik Sinner su verdugo. Fue la menos pareja de las finales de Grand Slam en las que estuvo involucrado el alemán, que cayó en tres sets corridos ante el italiano y número uno del mundo.

¿Cuándo y dónde ver la final de Roland Garros?

La final masculina de Roland Garros, en la que Alexander Zverev espera por el ganador del partido entre Flavio Cobolli y Matteo Arnaldi, se disputará este domingo 7 de junio, con horario todavía por definir, y podrá verse en vivo y en directo a través de la plataforma de Disney+.

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