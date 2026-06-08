Arremeten contra Zverev tras ganar Roland Garros y recuerdan las acusaciones de violencia de género

El 7 de junio de 2026 quedará para siempre en la memoria de Alexander Zverev. El alemán se recibió de tenista al ganar su primer título de Grand Slam, ese que se le había negado tantas veces y que lo ponía en el foco de la opinión pública como un jugador menor, pese a ser uno de los mejores de la generación posterior al Big 3.

Alexander Zverev no llegó como el principal candidato en Roland Garros. Ese era Jannik Sinner, pero el italiano no respondió como se esperaba, el físico no le dio y cayó ante Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda. Novak Djokovic también perdió antes de lo esperado, De Miñaur, Medvedev, Shelton, Fonseca y Jódar no llegaron y así fue que al alemán se le fue despejando el camino.

En la final se midió ante Flavio Cobolli y en un apasionante duelo a cinco sets, el alemán se consagró porque jugó mejor en los sets determinantes: el primero y el último. De esta manera, Zverev consiguió su primer título de Grand Slam y lo celebró a lo grande, aunque no estuvo alejado de las polémicas.

Zverev, campeón de Roland Garros 2026. (Foto: Getty).

Alizé Cornet liquidó a Zverev

La ex tenista francesa, que llegó a ser número 11 del mundo y ganó 6 títulos a nivel WTA, utilizó su cuenta de Instagram para repostear un artículo que se titulaba: “El título de Roland Garros de Zverev: imposible alegrarse por la victoria de un jugador acusado de violencia doméstica”.

La historia que compartió Conrnet.

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Cabe recordar que Alexander Zverev recibió denuncias por violencia de género en dos oportunidades. La primera de ellas no llegó a la Justicia y fue realizada por Olga Sharypova, mientras que la segunda la hizo la madre de su hijo -Brenda Patea-, pero tras un acuerdo extrajudicial tampoco llegó a los tribunales. El alemán le habría pagado 200 mil euros para que no lo denuncie.

Cornet ya había apuntado contra Zverev

Días antes de disputar la final de Roland Garros, Alexander Zverev había dicho de manera irónica que los atletas no tenían demasiado en la cabeza. Esas palabras hicieron que Alizé Cornet le diga a France Télévisions: “La inutilidad de esta declaración me deja perpleja. Decir que los atletas no tienen cabeza… Entiendo que habla por sí mismo, pero todos estamos en el mismo barco“.

Además, agregó: “En serio, es una locura pensarlo y decir eso en plena cancha. Es una falta de respeto enorme hacia los jugadores, hacia los atletas. Si pretendía ser gracioso, no lo fue“.

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