El alemán y el italiano protagonizaron una gran final a cinco sets en una Philippe Chatrier que estuvo repleta.

Pocos amantes del tenis imaginaban que la final de Roland Garros 2026 iba a ser entre Alexander Zverev y Flavio Cobolli, pero en esta edición hubo muchas situaciones fuera de la común: Carlos Alcaraz ni siquiera lo jugó, Jannik Sinner cayó en segunda ronda y así fue que se le abrió el cuadro al alemán, que ganó su primer título de Grand Slam. Zverev se impuso a Cobolli por 6/1, 4/6, 6/4, 6/7 y 6/1 y ganó la Copa de los Mosqueteros.

Fue un camino lleno de espinas en la carrera de Alexander Zverev para conseguir este gran logro. El alemán se mantiene hace años dentro del top 10, pero su punto débil siempre fueron los Grand Slams y recién en su cuarta final logró imponerse en una para así conquistar su primer Major.

Zverev comenzó sólido en la final, muy firme en el saque y aprovechando las dudas de Cobolli, que jugaba su primera final de Grand Slam. Sascha se impuso en el primer parcial por 6 a 1, pero en la segunda manga todo cambió y el italiano se soltó, mostró su mejor versión y ganó el set por 6 a 4.

En el tercer set volvió a aparecer la solidez de Zverev, su juega defensivo mejoró considerablemente, pero más todavía el ofensivo. Jugó a las líneas, intentó ser agresivo si pudo ser un punto de inflexión en el partido: Cobolli estuvo quiebre arriba, Zverev lo recuperó y todo se dirimió en tie break, allí fue mejor el italiano y se quedó con set por 7/6.

La Philippe Chatrier repleta para la final entre Zverev y Cobolli. (Foto: Getty).

En el quinto parcial apareció el candidato y ratificó su posición. Mientras Cobolli se había ido al vestuario a cambiar, Sascha se quedó en cancha y quiso mostrar que estaba entero. El alemán pisó fuerte en los primeros games, quebró el saque del italiano en dos oportunidades y sostuvo los suyos, por lo que el tramo final del encuentro fue sin grandes complicaciones y el set quedó 6/1 para Zverev.

Publicidad

Las finales de Grand Slam de Zverev

US Open 2020: caída ante Dominic Thiem por 6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 6-7(6)

caída ante Dominic Thiem por 6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 6-7(6) Roland Garros 2024: caída ante Carlos Alcaraz por 3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 2-6

caída ante Carlos Alcaraz por 3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 2-6 Australian Open 2025: caída ante Jannik Sinner por 3-6, 6-7(4), 3-6

caída ante Jannik Sinner por 3-6, 6-7(4), 3-6 Roland Garros 2026: victoria ante Flavio Cobolli por 6/1, 4/6, 6/4, 6/7 y 6/1.