La doble estadística en la que Alcaraz superó a Djokovic, Federer y Nadal tras ganar el Australian Open

Carlos Alcaraz ya no pide permiso para sentarse en la mesa de los grandes, directamente ya tiene su propio asiento. Lo confirmó una vez tras vencer a Novak Djokovic en la final del Australian Open y alzar por primera vez el Grand Slam que le faltaba en sus vitrinas. Pero detenerse en ello queda corto para lo que el español consiguió en Melbourne, donde, con números en mano, el legado que está construyendo asusta incluso a las leyendas de este deporte.

El primer dato que sacude los libros de historia es contundente: con apenas 22 años, Alcaraz ya acumula siete Grandes, superando por amplia diferencia los registros de precocidad de Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal a esa misma edad.

Para entender la magnitud, basta con observar lo conseguido por el Big Three. En el caso de Nadal, a los 22 años sumaba cinco Majors, construidos principalmente sobre el polvo de ladrillo de París con cuatro Roland Garros y un Wimbledon. La brecha se agiganta aún más si la comparación se traslada a Federer y Djokovic. A esta altura de sus vidas, el suizo y el serbio apenas contaban con un Austrlian Open como único Grand Slam en su vitrina.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, el cambio de era del tenis en persona durante la entrega de premios del Australian Open (Getty).

El nuevo dueño de una marca vigente por 88 años

La precocidad de Alcaraz también tira abajo hitos del siglo pasado. Es que, al levantar la copa en el Rod Laver Arena, se transformó en el tenista más joven de la historia en completar el Career Grand Slam, el cual trata en conseguir al menos una vez cada Major. El murciano dejó atrás la marca de la Era Abierta que ostentaba Nadal, quien cerró el círculo a los 24 años, y superó incluso al estadounidense Don Budge, quien poseía el récord absoluto desde 1938. Casillero completo.

Para seguir bajo la línea comparativa con los tiempos del Big Three, Federer recién pudo completar su colección de grandes en 2009, cuando ganó Roland Garros a los 27 años, mientras que Djokovic debió esperar hasta los 29 para lograrlo en 2016. Mientras tanto, Alcaraz se adelanta un lustro a ellos y quema etapas a una velocidad sin precedentes. De mantenerse así en el futuro, su techo deportivo, hoy por hoy, parece ser una incógnita.

