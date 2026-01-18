Es tendencia:
Raducanu y una extraña crítica al Abierto de Australia tras su debut: “No tiene ningún sentido”

La británica comenzó con el pie derecho su participación en el primer Grand Slam del año luego de superar a Mananchaya Sawangkaew.

Por Lautaro Toschi

La acción en el Abierto de Australia comenzó este domingo y, muchos de los candidatos al título ya jugaron sus partidos correspondientes a la primera ronda, tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Entre las mujeres, Emma Raducanu buscará dar el golpe y ganar su segundo título de Grand Slam. La británica inició su camino con victoria y ya se ganó su lugar en la segunda ronda del primer Major del año.

Emma Raducanu superó 6/4 y 6/1 a Mananchaya Sawangkaew en el Margaret Court Arena y avanzó a la segunda ronda, donde el próximo martes se medirá ante Potapova. Lo curioso es que, tras su victoria, la británica realizó una curiosa crítica a la organización del Abierto de Australia.

El Abierto de Australia es el primer gran evento tenístico del año. Al jugarse en Oceanía, en pleno verano, hay cuestiones a tener en cuenta a la hora de organizar el cronograma de partidos. Una de las medidas que se tomó es que en la sesión nocturna -que empieza a las 19 hs. de Australia- se jueguen dos partidos: uno del cuadro masculino y otro del femenino, en un orden aleatorio, a veces juegan primero las mujeres y otras los hombres.

Emma Raducanu tras ganar en su debut en el Abierto de Australia 2026. (Foto: Getty).

La queja de Raducanu

Tras superar a Mananchaya Sawangkaew, Raducanu dialogó en conferencia de prensa y se quejó del horario de su partido: “Es muy complicado organizar los horarios de las mujeres después de un partido con potencial de acabar en cinco sets. Para mí, no tiene ningún sentido. Después de verlo, mi reacción fue como ‘Ah, voy a jugar tarde’. Solo te queda lidiar con ello y ajustar tu día a ese horario. Hoy, entrenaré a esa hora y veré cómo es”.

Además, agregó: “Creo que nunca he estado en esa situación. Quizá solo una vez cuando jugué las semis del US Open. Aparte de eso, creo que nunca he jugado tan tarde. Para mí, es una experiencia nueva. Si sigo jugando por mucho tiempo a este deporte, me veré más veces en esa situación por lo que será algo de lo que aprender”.

DATOS CLAVE

  • Emma Raducanu venció 6/4 y 6/1 a Mananchaya Sawangkaew en el Margaret Court Arena.
  • La tenista británica enfrentará a Potapova el próximo martes por la segunda ronda.
  • Raducanu criticó los horarios nocturnos de la organización tras finalizar su partido luego de la medianoche.
