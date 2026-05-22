Mariano Navone llega afilado a Roland Garros: victoria cómoda ante Casper Ruud y final en Ginebra

El argentino derrotó al noruego por 7-5 y 6-2 en las semifinales del ATP 250 y alcanzó su segundo partido definitorio de la temporada.

El tenis argentino vuelve a decir presente en una final ATP. Esta vez, el protagonista es Mariano Navone, que continúa firme en polvo de ladrillo y este viernes dio el golpe al derrotar a Casper Ruud por 7-5 y 6-2 en las semifinales del ATP 250 de Ginebra. Así, el bonaerense avanzó a la definición del certamen suizo, donde enfrentará al estadunidense Learner Tien (20°), y llegará con confianza en alza al inicio de Roland Garros.

El triunfo tuvo todavía más valor por el contexto y el rival. Del otro lado estaba Ruud, ex número dos del mundo y reciente finalista del Masters 1000 de Roma. Sin embargo, Navone logró imponerse desde la paciencia y la intensidad física en un partido que fue de menor a mayor para el argentino.

El comienzo no había sido sencillo. Ruud quebró rápido y se colocó 2-0 arriba en el primer set, pero Navone reaccionó inmediatamente y convirtió el parcial en una batalla de quiebres constantes. Así, a base de solidez mental, terminó cerrando el set por 7-5 luego de aprovechar mejor los momentos importantes.

Navone in the finale 🚀



From 5-7 1-5 down in R1, to a 7-5 6-2 win over Ruud for a spot in the final!@marianonavone1 #GonetGenevaOpen pic.twitter.com/QFseie2B3c — Tennis TV (@TennisTV) May 22, 2026

Ya en el segundo parcial, Navone pasó por encima al noruego. Con tres quiebres a favor, selló el triunfo tras una hora y 42 minutos de juego para meterse en la cuarta final ATP de su carrera y la segunda en este 2026. “Estoy muy contento ahora mismo. Fue un primer set muy duro. Él está jugando muy bien y volvió al Top 20. Es un gran resultado para mí”, expresó Navone tras el partido.

Navone atraviesa el mejor momento de su temporada

El argentino, que ya conquistó este año el ATP de Bucarest, chocará este sábado desde las 10 con el estadounidense Tien, quien eliminó a Alexander Bublik en semis. Más allá del resultado, Navone ya tiene asegurado un salto importante en el ranking y quedará cerca del Top 35 del mundo.

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Su gran presente también coincide con cambios positivos en su equipo de trabajo. Vale recordar que desde marzo comenzó a entrenarse bajo las órdenes de Alberto Mancini y los resultados rápidamente empezaron a aparecer. Ahora, con una nueva final encima y cada vez más asentado en la elite, Navone llegará a Roland Garros atravesando uno de los mejores momentos de su carrera.

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