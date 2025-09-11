Escándalo en el mundo del tenis por acusación de coqueteo en las redes y dura respuesta: “Si quiero una cita, la pido”

La revelación de la tenista rusa Anna Kalinskaya sobre los diez mensajes que llegó a escribirle uno de los jugadores mejor posicionados del circuito ATP para coquetear con ella hasta desistir en el intento han puesto el foco en un escandaloso episodio del que a estas alturas casi se está hablando tanto como de la final que el último domingo coronó a Carlos Alcaraz en el US Open, derrotando a Jannik Sinner.

El español y el italiano se quedaron fuera esta vez, porque el acusado por la jugadora de 26 años, quien ocupa el puesto 32 del ranking de la WTA, fue el danés de 22 años Holger Rune, quien estaba llamado a posicionarse entre los cinco mejores del mundo pero que ha tenido una merma considerable en su nivel en el último tiempo, ubicándose en la undécima posición del ranking y habiendo sido tempranamente eliminado en la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos.

“Alguien escribió como 10 veces y luego se rindió. Ahora diré quién es, Holger Rune. Él le escribe a todo el mundo. Piensa demasiado bien de sí mismo. Quizá solo está desesperado, pero no es el único”, contó Kalinskaya durante una entrevista concedida al podcast First&Red.

La insistencia de Rune fue expuesta abiertamente por Kalinskaya. (Foto de Getty).

El ruido que hizo la revelación de la tenista rusa llevó a que el propio Rune decidiera salir al cruce desde las redes sociales sugiriendo que solo se había tratado de un malentendido e ironizando sobre cómo hubiese procedido en caso contrario.

“Ja, ja, ja. Puede que tengamos diferencias culturales que hacen que Anna lea un comentario en una historia como una invitación a una cita. Si quiero ir a una cita, pido una cita. No te preocupes”, escribió el danés utilizando su cuenta personal en X.

Publicidad

Publicidad

La breve relación de Kalinskaya y Sinner

Aunque decidió pasar de Rune y exponer su insistente afán de llamar su atención, Anna Kalinskaya ya estuvo vinculada sentimentalmente a otros nombres importantes del circuito. Durante 2020 mantuvo una breve relación con el polémico australiano Nick Kyrgios, a quien terminó sentenciando con una frase demoledora: “No eres un chico malo, simplemente eres una mala persona”.

Mucho más cuidada fue su relación con Jannik Sinner, recientemente desplazado del número 1 del Ranking ATP por Carlos Alcaraz, cuyo romance se confirmó cuando este subió hasta su ubicación en la tribuna para besarla tras conquistar el US Open del año pasado.

Publicidad

Publicidad

Ambos quisieron mantener la relación bajo la mayor privacidad posible, entendiendo que son dos figuras públicas, hasta que el italiano confirmó en Roma que se habían distanciado: “Tener novia es algo que te hace sentir bien o te hace sentir mal. Quiero que sea algo que parezca muy natural, que entre en mi vida normalmente”, reflexionó.