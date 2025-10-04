Fue entrenadora de Serena Williams, campeona de Grand Slam y le hizo una dura crítica a Carlos Alcaraz por quejarse del calendario: “Me hace gracia”

Poco después de celebrar la coronación en el ATP 500 de Tokio tras imponerse en la final al estadounidense Taylor Fritz, Carlos Alcaraz comunicó su decisión de bajarse del Masters 1000 que ya se está disputando en Shanghai haciendo alusión a ciertas molestias físicas con las que venía lidiando y que lo llevaron a decidir, junto con su equipo, que lo mejor era tomarse un descanso para una óptima recuperación.

Luego, el número uno del mundo hizo una referencia específica al poco tiempo de recuperación que tienen los jugadores en el circuito: “El calendario está muy ajustado, tienen que hacer algo. Hay demasiados torneos obligatorios y muy seguidos. Impusieron reglas que nos obligan a jugar torneos Masters 1000, ATP 500… Hay demasiadas normas con las que a nosotros, como tenistas, no se nos permite elegir si jugar o no”, señaló.

Si bien las palabras del español coincidieron con las expresiones recientes de otras estrellas de la escena, como Iga Swiatek y Novak Djokovic; este también recibió una dura crítica en función de sus decisiones personales sobre en qué eventos participar y en cuáles no.

La encargada de señalarlo fue Rennar Stubbs, exentrenadora de Serena Williams y seis veces campeona de torneos de Grand Slam como doblista. “Me parece gracioso porque, por mucho que quiera a Carlos, últimamente he visto que está literalmente inscrito en casi todas las exhibiciones de diciembre”, remarcó durante su propio podcast.

Rennar Stubbs sí reconoció que la exigencia actual es muy superior a la de sus tiempos como profesional.

Y agregó: “No culpo a los jugadores, los circuitos tienen que cambiar de alguna forma. Es difícil tomar en serio a los tenistas cuando dicen: sí, el calendario tiene que ser más reducido para poder ir a exhibiciones en los suburbios de Miami. Repito, no es tanta crítica, es solo un poco inconsistente. Eso me hace gracia”.

La referencia de Stubbs tiene que ver con el Six Kings Slam, un torneo de exhibición que comenzará a disputarse en Arabia Saudita el próximo 16 de octubre y para el que Carlos Alcaraz está anotado, habiendo elegido descansar durante la disputa de un certamen de mucha mayor trascendencia como el Masters 1000 de Shanghái.

La exigencia, una realidad

Más allá de su toma de posición públicamente expresada sobre las quejas de muchos jugadores hacia el calendario, Stubbs sí reconoció que el deporte en la actualidad requiere de una exigencia muy superior a la de sus tiempos como profesional.

“He jugado en el circuito durante 22 años y puedo decir que a día de hoy es más duro, los partidos son más largos y arduos. Es un deporte brutal: el cambio de hora, la cantidad de viajes…”, concluyó.

