Fue top 3 del mundo, atraviesa el peor año de su carrera, tuvo una separación mediática y ahora tomó una drástica decisión en sus redes sociales

El 2025 no está siendo un año sencillo para el griego Stefanos Tsitsipas. Si bien en 2021 logró meterse en el top tres de los mejores tenistas del mundo, en esta temporada el oriundo de Atenas no logra encontrar su mejor rendimiento, por lo que atraviesa un momento difícil tanto dentro como fuera de las canchas.

Es que, a lo largo de la temporada, el griego perdió casi la misma cantidad de partidos que ganó, con un récord de 20-16, solamente logró un título (ATP 500 de Dubai) y quedó rápidamente eliminado en el US Open, al caer en la segunda ronda frente al alemán Daniel Altmaier en cinco sets.

Además, fuera de las canchas también atraviesa un momento complicado, debido a que se separó de su pareja, la tenista española Paula Badosa, con quien iba a jugar el US Open en dobles mixtos, pero finalmente no sucedió debido a una lesión que marginó a Badosa del certamen.

Tanto Tsitsipas como su pareja anunciaron esta separación en julio, y en sus respectivas redes sociales informaron que se dio de manera amistosa, sin polémicas ni inconvenientes en el medio. Tal es así que iban a continuar compitiendo juntos, aunque no pudo ser.

En este contexto, el tenista griego tomó una particular decisión en sus redes sociales. La misma fue dejar de seguir a todos sus conocidos y solamente mantener a su colega, Igor Dimitrov. De esta manera, tiene dos millones de seguidores, y tan solo sigue al búlgaro.

La cuenta de Instagram de Stefanos Tsitsipas.

Publicidad

Publicidad

Los seguidos por Tsitsipas en Instagram

Tsitsipas se separó de su entrenador y volvió a trabajar con su padre

Dentro de este turbulento 2025, Tsitsipas también tuvo una separación laboral, ya que tras trabajar solamente dos meses con el croata Goran Ivanisevic, anunció que lo dejaría para volver a trabajar con Apostosos, su padre, con quien tuvo varias discusiones a lo largo de su carrera.

“Trabajar con Goran Ivanisevic fue una experiencia breve pero intensa y un capítulo verdaderamente valioso en mi trayectoria. Agradezco el tiempo, el esfuerzo y la energía que dedicó a mí y a mi equipo. Ahora que cada uno sigue su camino, siento un gran respeto por Goran, no solo por lo que ha logrado en el tenis, sino también por quién es como persona. Le deseo todo lo mejor en el futuro”, comentó al respecto.

Publicidad

Publicidad

Además, previo a esto, criticó a Ivanisevic: “Es difícil trabajar con dictadores que hablan mal de ti y no son cercanos conmigo ni mi entorno. Solo quiero construir un equipo que sea una familia, con los que pueda contar como amigos cuando acabe mi carrera”.

Respecto a su relación con su padre, en varias oportunidades se pelearon dentro de la cancha, por lo que decidió despedirlo y ahora lo volvió a contratar. “Obviamente hemos tenido muchas tensiones a lo largo de este camino. Él ha sido un gran apoyo para mí y es una persona muy emocional. Algunas personas no se dan cuenta de que es un padre demasiado emocional para tener cerca. Es alguien que me ha mostrado el camino durante muchos años de cómo salir ahí, cómo intentar hacerlo. No siempre se equivocó, pero también es un hombre de honor. Ha admitido muchas veces sus errores”, había explicado al respecto.

ver también Goran Ivanisevic, lapidario con Stefanos Tsitsipas: “Nunca vi un jugador en peor estado”