“Aleatorio”: la palabra que eligió Rafa Nadal para diferenciar a Carlos Alcaraz de Jannik Sinner

Aunque no fue la primera vez que Rafael Nadal se refirió a su compatriota Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner como los grandes protagonistas del tenis mundial, heredando el legado que tanto él como Roger Federer y el todavía activo Novak Djokovic supieron construir; sí sorprendió con la comparación que recientemente hizo entre ambos.

“No me identifico con ninguno. Son jugadores distintos a lo que era yo. Pero creo que es una buena combinación”, dijo en entrevista con el diario As sobre la rivalidad que ha mantenido al tenis en la primera plana pese a retiros tan resonantes como el suyo y el del suizo.

“Carlos (Alcaraz) es más aleatorio, comete más errores, hace puntos más espectaculares. No tiene un patrón de juego tan definido, lo que lo hace impredecible y eso es divertido para el espectador. Jannik (Sinner) es más metódico, centrado y con un patrón de juego más definido. Es un jugador muy sólido que no pierde casi ningún partido”, agregó.

De inmediato, Nadal hizo una nueva aclaración para quien pudiera pensar que elige al italiano por sobre su compatriota: “Al final, parece que Carlos es más disperso pero cuando vez los resultados ha tenido un año increíblemente regular y sólido en todos los torneos importantes. Por eso cuando oigo que Carlos es más disperso me hace gracia. No será así, cuando ves los resultados que ha tenido”, señaló.

Nadal dijo no identificarse con el estilo de ninguno de los dos mejores tenistas de la actualidad. (Getty)

¿Quién terminó mejor el año?

Ya sin competencias oficiales este 2025 y pese a que Jannik Sinner lideró el ranking durante buena parte del mismo, es Carlos Alcaraz quien cerrará el año en la cima del escalafón de ATP con 12.050 puntos contra los 11.500 del italiano.

Publicidad

Publicidad

ver también Cansada de las lesiones, una de las tenistas más talentosas del circuito protestó contra la WTA: “Muchas reglas estúpidas”

Nadal todavía no piensa en ser entrenador

Más allá de los rumores sobre un deseo del español de convertirse en entrenador, Nadal explicó por qué no cree que sea el momento todavía de asumir esa responsabilidad. “No me veo viajando de manera continuada. Lo he hecho durante muchos años y no lo entiendo como un plan de vida para mí ahora mismo”, manifestó.

Y agregó: “Ser capitán de Copa Davis, por qué no. Es algo que me podría divertir. O a lo mejor no. Me acabo de retirar. Creo que es muy prematuro para darle vueltas a todas estas cosas. Siempre intento respetar los procesos vitales y los procesos de adaptación a una nueva vida. Y en esta nueva vida, no procede todavía pensar en eso”.

Data clave

Rafael Nadal describe a Alcaraz como impredecible y a Sinner como metódico en entrevista con As.

describe a Alcaraz como impredecible y a como metódico en entrevista con As. Carlos Alcaraz cierra el año líder del ranking ATP con 12.050 puntos , superando a Sinner.

cierra el año líder del ranking ATP con , superando a Sinner. Nadal descarta ser entrenador itinerante, pero contempla la opción de ser capitán de Copa Davis.

Publicidad