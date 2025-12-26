El inesperado acuerdo multianual que firmó Verstappen con Mercedes: “Oportunidad increíble”

En un año particular, donde por momentos se llegó a hablar de la posible salida de Max Verstappen de Red Bull Racing y con destino a Mercedes dentro de la Fórmula 1, pero que después terminó con el tetracampeón del mundo a dos puntos de conseguir su quinto título, todavía quedaba un capítulo por escribir. Ese capítulo incluye un contrato directo entre el equipo de Max Verstappen, el Verstappen Racing y la propia automotriz alemana, Mercedes.

Y es que este viernes 26 de diciembre se dio a conocer el acuerdo multianual que cerraron Verstappen Racing, la escudería de GT3 de Verstappen, con Mercedes, que verá al equipo utilizar el Mercedes-AMG GT3 para las temporadas 2026 y subsiguientes de la Sprint Cup y la Endurance Cup del World Challenge Europe.

El Verstappen Racing usará un Mercedes-AMG GT3 como su nuevo auto desde 2026.

De esta forma, el Verstappen Racing deja de lado Aston Martin como su automotriz, e iniciará una relación con Mercedes por varios años. Por qué no pensar en ver a Max Verstappen corriendo en uno de estos autos en el futuro cercano.

Ya lo hizo con Ferrari cuando participó de dos competiciones para sacar la superlicencia para carreras de Resistencia, con el objetivo de correr las 24hs de Nurburgring, Daytona y Le Mans, en un futuro no tan lejano. Así que, por qué no pensar en verlo corriendo también con su propia escudería en una competencia de autos de turismo.

Max Verstappen ya empezó a probarse en autos de resistencia y turismo.

Por lo pronto, los dos pilotos oficiales del Verstappen Racing para el GT World Challenge Europe Endurance Cup serán Chris Lulham, con quien Max compartió auto en Nurburgring y Jules Gounon. Mientras que el español Daniel Juncadella, un piloto con bastante experiencia junto a Mercedes-AMG, se sumará para 2026 y será fundamental en el desarrollo del nuevo auto y para entender su comportamiento en estas carreras de resistencia.

