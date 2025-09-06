Histórico: Horacio Zeballos es campeón del US Open y se convirtió en el cuarto argentino en ganar dos Grand Slams en un año

A sus 40 años, Horacio Zeballos se metió en la historia del tenis argentino ya que con el español Marcel Granollers vencieron a Neal Skupski y Joe Salisbury por 3-6/7-6/7-5 y de esta manera se consagró campeón del US. Open, uno de los cuatro Grand Slams del deporte.

Tras comenzar abajo en el primer set, la dupla hispanoargentina logró cambiar la cara en la segunda manga. En el medio de la misma, lograron levantar tres puntos de break y llevaron la definición al tie break, en donde se impusieron por 7 a 4 para estirar la definición.

En el tercer set, el trámite del encuentro continuó parejo, y recién en el game 11 Granollers y Zeballos lograron quebrar el saque de sus rivales, para así sacar para campeones. Finalmente, se quedaron con la tercera manga por 7 a 5 para ser los nuevos ganadores del certamen.

De esta manera, Zeballos logró un hito histórico para el tenis argentino, ya que se convirtió en el cuarto tenista en ganar dos Grands Slams en un mismo año. Los anteriores fueron Guillermo Vilas (Roland Garros 1977, US Open 1977), Paola Suárez (Roland Garros y US Open 2002, Roland Garros, US Open y Australia Open 2004) y Gustavo Fernández (Australia Open, Roland Garros y Wimbledon 2019).

En el caso del oriundo de Mar del Plata, lo consiguió al quedarse en primera instancia con el Roland Garros y luego con el US Open. Cabe destacar que si bien llegó a ser número uno del mundo en dobles, no había ganado ningún Grand Slam hasta esta temporada.

El camino de Horacio Zeballos y Marcel Granollers al título

Primera ronda: 6-3/7-5 vs Medjedovic y Kecmanovic

Segunda ronda: 6-2/6-2 vs. McDonald y Quinn

Octavos de final: 6-7/6-3/7-6 vs. Zielinski y Pavlásek

Cuartos de final: 7-5/3-6/6-3 vs. Frantzen y Haase

Semifinales: 6-3/3-6/6-1 vs. Tracy y Cash

Final: 3-6/7-6/7-5 vs. Skupski y Salisbury

