Los millones que le arrebató Carlos Alcaraz a Novak Djokovic al clasificar a la final del US Open 2025

Carlos Alcaraz está arrasando en el US Open 2025. El español, que actualmente se encuentra en el top 2 del ranking ATP, no perdió ni siquiera un set en todo el torneo, y se cargó en poco más de dos horas a Novak Djokovic en las semifinales del Grand Slam de los Estados Unidos.

El Arthur Ashe fue escenario de un partido implacable para Alcaraz, que destrozó al serbio de 38 años en 6-4, 7-5 y 6-2 en los tres sets disputados. Visiblemente sentido de la espalda, Nole no pudo afrontar el mano a mano con Carlos de la mejor manera y fue ampliamente superado.

Ahora, Alcaraz espera rival entre Jannik Sinner y Félix Auger-Aliassime en la gran final del US Open que le puede dar al español su segundo GS de Estados Unidos, el sexto de su carrera y el segundo de este año. Mientras aguarda por su próximo contrincante en Flushing Meadows, el nacido en Murcia ya sabe que ha ampliado su billetera con el triunfo ante Djokovic.

ver también Mientras Novak Djokovic ganó 188.9 millones en premios, esto lleva acumulado Carlos Alcaraz

Es que para el que logra llegar a la final del US Open, la organización del Grand Slam neoyorquino entrega una abultada cifra de 2.5 millones de dólares. Contando el total de lo que consiguió en el certamen, Alcaraz ya acumula U$D5.211.000 desde que comenzó el último GS del año. Si se consagra campeón el próximo domingo, sumará 5 millones más a sus arcas.

El dinero que lleva acumulado Carlos Alcaraz en su carrera

Para Carlos Alcaraz, la cuenta por los premios en Singles & Dobles está en 48,486,628 dólares, en sus siete años que lleva como profesional, una cifra que a sus apenas 22 años, ya lo posiciona entre los que más recaudaron en la historia del tenis. Y sin contar lo obtenido en este US Open.

En las cifras señaladas anteriormente no se contabiliza lo que embolsó por acuerdos comerciales ya sea con las marcas de ropa, raquetas que usaron y otro tipos de acciones publicitarias, que provocarían un incremento exponencial de los números.

Publicidad

Publicidad

El camino de Carlos Alcaraz en el US Open 2025