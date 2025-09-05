Busca sacarle el título de US Open a Aryna Sabalenka y consiguió una meta a la que no llegaron Djokovic, Alcaraz ni Sinner

El US Open 2025 podría tener una campeona primeriza este sábado, aunque para ello deberá ser destronada Aryna Sabalenka, número 1 del mundo y ganadora de la pasada edición del certamen que se disputa en los Estados Unidos, quien viene de vencer en semifinales a Jessica Pegula en tres sets.

Quien se ilusiona con tomar la oportunidad es Amanda Anisimova, jugadora de 23 años que inició el torneo en el puesto 9 del ranking de la WTA y que ha superado ronda tras ronda jugando un gran tenis, al punto que ha logrado una marca que ni la campeona defensora, ni tampoco Jannik Sinner, Carlos Alcaraz o Novak Djokovic en la rama masculina, han sido capaces de conseguir.

La estadounidense, que se volvió viral tras perder la primera final de Grand Slam de su carrera por doble 6-0 en Wimbledon ante Iga Swiatek, no solo se vengó de su verdugo en cuartos de final despachándola en dos sets, sino que también logró remontar en semifinales un durísimo partido ante Naomi Osaka, que incluyó dos tie-breaks, para terminar imponiéndose en dos sets.

Allí, Anisimova confirmó una velocidad promedio pegándole de revés de 124 kilómetros por hora, que ha sido su principal arma a lo largo del torneo y la más alta, estado incluso por encima de la de los máximos exponentes de la rama masculina.

Anisimova batalló casi 3 horas para vencer en semifinales a Naomi Osaka.

Ahora, la estadounidense buscará confirmar la superioridad que tiene sobre la número 1 del mundo en enfrentamientos cara a cara, donde manda con 6 victorias en 9 partidos disputados, y conquistar en su tierra su primer título de Grand Slam.

La última batalla

Habiendo cedido solo dos sets a lo largo del torneo, el último en una semifinal de máximo riesgo ante Naomi Osaka, Amanda Anisimova llega envalentonada al partido definitorio de este sábado, jugando un gran tenis y buscando cobrarse la segunda de sus revanchas personales: ganar esa final de Grand Slam que se le escapó en Wimbledon.

“Sabalenka es la número uno del mundo y está jugando un tenis increíble. Va a ser una batalla. Estoy emocionada. Cada vez que hemos jugado ha sido genial. Hemos tenido partidos muy, muy duros. Muchos de ellos han sido en Grand Slams, sobre todo al principio de mi carrera. Pero creo que el más destacado fue probablemente el de Wimbledon. Fue un partido muy reñido, como casi siempre que juego contra ella. Creo que ese fue el más especial para mí”, señaló.

Además, explicó cómo hizo para reponerse del golpe que significó su derrota por doble 6-0 en la final de Wimbledon, ante una Iga Swiatek a la que hace días derrotó por 6-4 y 6-3 en cuartos de final. “Esto solo demuestra que he trabajado muy duro, especialmente en mi juego mental y en no rendirme”, remarcó.

Y explicó: “He trabajado mucho en mí misma para poder manejar esos momentos y creer en mí, incluso cuando parece que no hay nada en lo que creer, en cierto modo, como cuando no estás jugando tan bien. Sí, creo que realmente lo he hecho mejor en eso, especialmente desde la final de Wimbledon. He cambiado mucho mi actitud“.