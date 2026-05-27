Solana Sierra doblegó a Paolini y consiguió la victoria más importante de su carrera para instalarse en la tercera ronda de Roland Garros

Con remontada incluida, la argentina despachó a una jugadora que había clasificado al torneo como Top 10 y ahora deberá hacer frente a Sorana Cirstea para seguir dando vida al sueño.

Si la victoria de Solana Sierra en primera ronda ante una campeona de US Open podía tener el atenuante de que la británica Emma Raducanu está muy lejos hace tiempo de su mejor nivel, este miércoles elevó la vara para lograr una clasificación histórica a la tercera ronda Roland Garros.

En el Estadio Suzanne Lenglen, que ya de por sí daba un marco especial al encuentro, la única representante argentina en el cuadro principal tuvo que medirse ante la italiana Jasmine Paolini, que hasta hace un par de semanas integraba el selecto Top 10 del Ranking de la WTA.

Paolini hizo valer su jerarquía y su aplomo en las grandes citas para llevarse por 6-3 el primer set. Minutos más tarde, tuvo a Sierra contra las cuerdas con un quiebre rápido en el segundo, para tomar ventaja de 2-0 y perfilarse a una victoria sin atenuantes.

Sin embargo, la argentina sacó a relucir no solo lo mejor de su tenis sino también todo el corazón batallador para revertir esa diferencia y ganar por 6-4 la segunda manga. Todo pareció ponerse incluso más a su favor cuando tomó ventaja de 3-0 en el set definitivo y vio a Paolini requerir asistencia médica para luego romper en llanto por el dolor en uno de sus tobillos.

Sin embargo, la italiana se revitalizó y acortó distancias poniéndose 2-3. Pero Sierra volvió a enfocarse, ajustó el primer servicio y se apoyó en su derecha para generar ángulos que complicaron a una jugadora físicamente disminuida. Finalmente, logró cerrar el partido con un 6-3 que ya la deposita en la tercera ronda de Roland Garros en la que es su primera participación en el cuadro principal del certamen.

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Su palabra tras la victoria

Consumado el triunfo más importante de su carrera, Sierra expresó su satisfacción por su gran actualidad, también con buenas participaciones recientes en Madrid y Roma. “Me siento increíble. Ella es una gran jugadora, que lo hizo muy bien. Estoy muy feliz, me encanta este torneo y poder seguir adelante”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Traté de mantenerme positiva, de disfrutar el partido y la atmosfera. Lo primero que intenté fue mantenerme más tiempo en cancha y ahora estoy muy contenta de haber ganado. Estoy teniendo muy buenas semanas, amo el polvo de ladrillo, es mu superficie favorita”.

Puntos y premio

Por la clasificación a la tercera Ronda de Roland Garros, Solana Sierra ya acumuló 130 puntos que le permitirán seguir escalando posiciones en el Ranking de la WTA. Además, aseguró también un premio económico de 209 mil dólares por meterse entre las 32 mejores jugadoras del Grand Slam.

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