Se confirmó la cuarta Batalla de los sexos en el tenis: Sabalenka vs. Kyrgios

No es una idea novedosa, pero si llamativa: la Batalla de los sexos en el tenis es un partido en el que un hombre se enfrenta a una mujer en individuales, a diferencia de lo que sucede en el circuito que son los dobles mixtos en muy pocos torneos en el año. La primera vez que se hizo algo así fue en 1973, año clave para el tenis femenino por una batalla que llevaba adelante Billie Jean King -junto a varias compañeras- en las que luchaban por la igualdad.

Aquel año hubo dos partidos, luego se repitió el experimento en 1992 y ahora se hará nuevamente en 2025, cuando Aryna Sabalenka se vea las caras con Nick Kyrgios. El duelo entre la número 1 del mundo y el australiano, que en los últimos años tuvo poca actividad producto de las lesiones, será el 28 de diciembre en el Coca Cola Arena de Dubái, con capacidad para 17 mil espectadores.

A este encuentro, Aryna Sabalenka llega como número 1 del mundo del ranking de la WTA, mientras que Nick Kyrgios apenas jugó cinco partidos en el año y su futuro en el circuito es incierto. Respecto al ranking, el australiano está en la posición 652, aunque supo ser número 13 en el 2016, además fue finalista de Wimbledon en 2022.

¿Tiene sentido la Batalla de los sexos en el tenis?

La discusión comenzó en la década del 70, cuando un grupo de mujeres, encabezados por Billie Jean King reclamaba por la igualdad de derechos, mientras su máxima rival -Margaret Court- estaba en la vereda contraria. Allí surgió la posibilidad de enfrentar a un hombre, con la intención de demostrar que había paridad, pero la realidad es que no tiene sentido alguno.

Más allá de las cuestiones físicas, son dos circuitos diferentes, con sus características y sus atractivos, cada uno con los suyos. Los hombres y las mujeres aportan al tenis su encanto, hay rivalidades, enormes partidos tanto en el circuito de la ATP como en el de la WTA y enfrentarlos no es para nada sensato. En esta oportunidad, la medida sería más por una cuestión comercial que deportiva.

Publicidad

Publicidad

ver también Aryna Sabalenka, una reina de dos caras: de los bailes para Tik Tok a la falta de respeto a sus compañeras

¿Cómo fueron las anteriores Batallas de los sexos?

El 13 de mayo de 1973, Margaret Court -la máxima ganadora de títulos de Grand Slam entre las mujeres- se midió ante Bobby Riggs, quien ya estaba retirado y el vencedor fue el estadounidense por un contundente 6/2 y 6/1. Ese mismo año, Billie Jean King derrotó a Riggs -que había sido sumamente desubicado con ella en la previa- en tres sets. Para 1992 se midieron dos leyendas del tenis: Jimmy Connors y Martina Navratilova y Jimbo se quedó con la victoria por 7/5 y 6/2.

DATOS CLAVE