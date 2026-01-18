Los 5 mejores tenistas argentinos de la historia, según Guillermo Salatino

El deporte argentino lamenta la pérdida de Guillermo Salatino, que falleció este fin de semana a los 80 años por un paro cardiorrespiratorio. El periodista se dedicó al tenis en el último medio siglo y dejó huella en esta disciplina con su compromiso para informar y acompañar a los jugadores nacionales.

Aunque en 2022 dejó de asistir a los Grand Slams por problemas de salud, Salata cubrió 147 Major en los últimos 48 años. Una cifra imponente que explica su importancia en la disciplina. Además, tuvo la oportunidad de viajar a Bolonia, en noviembre, para su última gran cobertura en las Finales de la Copa Davis 2025.

En medio de homenajes y despedidas para Salatino, Radio Boing compartió una reciente entrevista con el periodista en la que se animó a nombrar a los 5 mejores tenistas argentinos de la historia.

Los 5 mejores tenistas argentinos para Salatino

Para el primer puesto no tuvo ninguna duda al elegir a Guillermo Vilas: “Vilas cambió el deporte, ¿no? Y además ganó 4 Grand Slams, ganó el Masters y 16 torneos en un año, cosa que nadie ha logrado todavía. Que no haya sido número uno es una cuestión matemática. Fue el mejor, sin ninguna duda, en el 75′ y en el 77”.

Luego, se decantó por Juan Martín Del Potro por sus resultados y resiliencia: “El otro monstruo fue Del Potro, porque fue muy difícil que un jugador llegue 3, 4 del mundo, se lesione, pare un año y medio, vuelva y vuelva a estar entre los 5 primeros. Además, les ha ganado a todos, absolutamente. Le tenían pánico. Tanto Federer como Nadal decían ‘no queremos que de nuestro lado en un torneo aparezca Del Potro”.

El podio lo completó con David Nalbandian: “No por resultados, pero sí por su tenis. Ha sido el mejor jugador de la historia que yo he visto como jugador de tenis, ha sido un sabio, un jugador de ajedrez dentro de una cancha de tenis. Cada pelota tenía un sentido. Una inteligencia única. Un talento descomunal. Fuera de la cancha no cumplía con las reglas profesionales como para aspirar al número uno”.

Por último, mencionó rápidamente a quiénes completaron el Top 5, según su experiencia en el tenis. “(José Luis) Clerc y (Guillermo) Coria también fueron muy buenos, por ahí andamos”. A su vez, añadió una mención especial: “(Alberto) Mancini fue un jugador llamado a grandes cosas, pero el hombro no le permitió jugar mucho tiempo”.

