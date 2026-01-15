El desconocido rol de Diego Schwartzman en el Abierto de Australia 2026: “Nueva vida”

Cada vez falta menos para el inicio de la actividad oficial en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. El mundo del tenis ya tuvo un pequeño adelanto con lo que fue el One Point Slam, donde se enfrentaron amateurs y profesionales -entre ellos Jannik Sinner y Carlos Alcaraz– a partido a un solo punto.

Pero lo verdaderamente importante empezará el 18 de enero cuando se inicie el primer Grand Slam del año en Melbourne. Las expectativas son muy altas, especialmente por cómo se distribuyeron los Majors en 2025: dos para Sinner y dos para Alcaraz entre los hombres.

Mientras que las mujeres tuvieron diversas campeonas en cada uno de ellos: Keys ganó el Abierto de Australia, Coco Gauff hizo lo propio en Roland Garros, Iga Swiatek se quedó con Wimbledon y Aryna Sabalenka con el US Open. Dejando el claro que la paridad en el circuito femenino es bastante alta.

Además de los jugadores y jugadoras que participan tanto en el cuadro masculino como femenino, Argentina tendrá presencia por parte de un viejo conocido. Desde 2025, año en que decidió dejar la actividad profesional, Diego Schwartzman trabaja para el Abierto de Australia.

Según pudo saber Bolavip, el Peque trabaja para la Federación Australiana de Tenis con la misión se llevar a Sudamérica algunos torneos juniors. Inclusive, el propio Diego Schwartzman compartió su alegría en las redes sociales: “Nueva vida. Nuevos proyectos. Hermosos primeros días siendo parte del Australian Open”.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo le fue a Schwartzman en el Abierto de Australia como jugador?

ver también Fue top 5, jugó la final del Abierto de Australia y se bajó de la edición 2026: “Condición extrema”

El Peque supo tener muy buenos resultados en líneas generales en el primer Grand Slam del año. Tanto en 2018 como en 2020 alcanzó los octavos de final. Cabe destacar que su superficie predilecta siempre fue polvo de ladrillo, pero así y todo pudo mostrar su buen nivel en canchas rápidas en Melbourne.

DATOS CLAVE