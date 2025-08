Mientras David Nalbandian ganó 11 millones de dólares en premios, esto consiguió Guillermo Coria

El tenis argentino tuvo grandes exponentes en las últimas décadas, allá por fines de los 70 y comienzos de los 80 brilló el gran Guillermo Vilas, en la misma época se destacó José Luis Clerc, unos años más tarde hicieron lo propio Martín Jaite y Guillermo Pérez Roldán, pero hacia fines de los 90 y principios de los 2000 apareció una camada de jugadores que fue extraordinaria, la popularmente conocida como La Legión y dos de sus máximos exponentes fueron Guillermo Coria y David Nalbandian.

Coria y Nalbandian son de enero de 1982, nacieron unos años después que los más grandes de aquella camada como lo son Mariano Zabaleta o Gastón Gaudio, por poner algunos ejemplos, pero prácticamente hicieron el circuito en simultáneo y tuvieron grandes momentos juntos. El Mago y el Rey supieron tener destacadas carreras, en las que consiguieron títulos inolvidables.

¿Cuánto dinero ganaron Nalbandian y Coria en premios?

David Nalbandian y Guillermo Coria son de la misma generación y se conocen desde chicos. Sus caminos fueron prácticamente en paralelo y se iniciaron como profesionales en el año 2000. Nalbandian obtuvo 11.123.125 de dólares en premios mientras que Guillermo Coria cosechó 5.915.620 de la misma divisa. Un detalle a tener en cuenta es que el cordobés permaneció en el circuito hasta 2013, mientras que el santafesino estuvo hasta 2009, aunque en sus últimos años casi ni jugó.

¿Cómo quedó el historial entre Nalbandian y Coria?

Sin dudas, tanto David Nalbandian como Guillermo Coria son dos de los mejores jugadores argentinos de todos los tiempos. Ambos ganaron títulos memorables, supieron representar de gran manera a Argentina en la Copa Davis y tuvieron fanáticos en todo el país. En el profesionalismo jugaron en cuatro oportunidades con dos victorias por lado, aunque hay que contemplar que hubo una final entre sí -Basilea 2003- que no se jugó porque Nalbandian no se presentó por enfermedad y la ATP no cuenta en el historial los partidos que se ganan por W/O.

Coria y Nalbandian, dos carreras espectaculares

Si bien son de la misma generación y dos grandes exponentes del tenis argentino, Nalbandian y Coria eran muy diferentes en lo que respecta al juego. El Mago super ser uno de los mejores jugadores del mundo en polvo de ladrillo, tenía una técnica sobresaliente y era muy rápido, además tenía una muñeca impresionante. Por su parte, el Rey tenía una elegancia espectacular, un revés a dos manos sublime y una devolución que era de las mejores del circuito, además de una entrega digna de destacar.

Nalbandian y Coria en Montecarlo 2004, aquel día ganó el Mago en sets corridos. (Foto: Getty).

En lo que respecta a ranking, ambos llegaron al puesto número 3 y, por cuestiones del destino y también porque el Big 3 empezó a dominar el circuito no llegaron al número 1. En lo que refiere a títulos, Coria ganó nueve, mientras que Nalbandian consiguió once, entre ellos el Masters de 2005, en el que venció a Roger Federer en una final apasionante.

