Nuevo papelón de Moutet: perdió un punto en el ATP 500 de Hamburgo y se bajó los pantalones

El francés tiene un largo historial de polémicas, ya sea con rivales y con el público, en esta oportunidad fue en la caída ante Davidovich.

Este lunes comenzó la acción en el ATP 500 de Hamburgo, que se transmite a través de Disney+, para Corentin Moutet y Davidovich Fokina, dos grandes jugadores de polvo de ladrillo. El español se quedó con la victoria por 6/4 y 6/4, mientras que el francés quedó en el camino en la primera ronda en la semana previa del comienzo de Roland Garros, el certamen donde juega de local.

Corentin Moutet fue protagonista de un verdadera papelón en Alemania. Davidovich Fokina sacaba 3 a 2 arriba en el primer set y luego de un gran punto que pudo haber quedado para cualquiera, el español lo ganó. La reacción del francés fue impropia de un profesional: decidió bajarse los pantalones.

¿¿QUÉ HIZO MOUTET?? 😱😳



El francés perdió un puntazo ¡y se bajó los pantalones! 🤦‍♂️



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Inmediatamente se pudo observar a parte del escaso público en las gradas reírse, por su parte Moutet se levantó los pantalones como si nada hubiese pasado. Del otro lado de la red, Davidovich Fokina ni siquiera lo miró, siguió concentrado en lo suyo. Cabe destacar que el duelo quedó en manos del español por 6/4 y 6/4.

Moutet, el polémico jugador del circuito

Todas las eras del tenis necesitan a un rebelde y, tras la ausencia de Nick Kyrgios en las canchas, el de la época actual es Corentin Moutet, un jugador que despertó polémicas en reiteradas oportunidades. Saques de abajo, discusiones con el público, tomar gaseosa azucarada de litro y medio en pleno partido y cruces verbales con sus rivales son algunas de las situaciones que generó el francés desde que irrumpió en el profesionalismo.

DATOS CLAVE

Davidovich Fokina venció por 6/4 y 6/4 a Corentin Moutet en el ATP 500 de Hamburgo .

venció por 6/4 y 6/4 a Corentin Moutet en el . El tenista Corentin Moutet se bajó los pantalones tras perder un punto en el primer set.

se bajó los pantalones tras perder un punto en el primer set. El torneo alemán comenzó este lunes y se transmite en vivo a través de Disney+.