Sinner arrasa en el circuito: campeón en el Masters 1000 de Roma y máximo candidato en Roland Garros

El italiano, número 1 del mundo, se consagró en los cinco torneos de esta categoría que se disputaron en el año.

El dominio de Jannik Sinner en el circuito es innegable. El número 1 del mundo llegó a la final del Masters 1000 de Roma luego de una durísima semifinal ante Daniil Medvedev y este domingo superó por 6/4 y 6/4 sin complicaciones a un Casper Ruud que mostró una gran versión, pero que claramente no puede competir ante el número 1 del mundo cuando este está en su día.

De esta manera, Jannik Sinner se consagró campeón del Masters 1000 de Roma por primera vez en su carrera. Lo hizo ante un estadio central del Foro Itálico que contó con más de 10 mil espectadores en las gradas que alentaron por él de comienzo a fin.

Sinner y Ruud antes de la final. (Foto: Getty).

Sinner, imbatible en los Masters 1000

En lo que va de 2026 se disputaron cinco torneos de la categoría Masters 1000 y todos se los llevó Jannik Sinner. El primero de ellos fue en Indian Wells, el segundo en Miami, el tercero en Montecarlo, el cuarto en Madrid y el quinto en Roma. De esta manera, el italiano se afianza cada vez con más distancia en el ranking de la ATP. Cabe destacar que Carlos Alcaraz no compite desde Barcelona por una lesión en su brazo.

Jannik, máximo candidato en Roland Garros

Luego de la final del Masters 1000 de Roma, el calendario de la ATP tiene por delante dos torneos: Hamburgo y Ginebra. Una vez que concluyan dichos certámenes la actividad se trasladará a París. Roland Garros se disputarán entre el 24 de mayo y el 7 de junio y no hay duda alguna que Jannik Sinner es el máximo candidato al título.

Sin Carlos Alcaraz en el cuadro, el italiano prácticamente no tiene rivales. Su nivel es impresionante, se siente muy cómodo en polvo de ladrillo y domina a sus rivales casi sin despeinarse. Sin ir más lejos, llega a la cita máxima de arcilla tras conseguir los Masters 1000 de Montecarlo, Madrid y Roma -todos en polvo de ladrillo- al igual que lo hizo Rafael Nadal en 2010.

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