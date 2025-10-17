Kyrgios recordó el dopaje de Sinner y lo destrozó con tres palabras

El siempre polémico Nick Kyrgios no tuvo ningún reparo en salir a intentar opacar la clasificación de Jannik Sinner a la final del Six Kings Slam que está desarrollándose en Arabia Saudita con una contundente victoria sobre Novak Djokovic en dos sets, porque horas más tarde arremetió recordando su polémico dopaje y la también muy cuestionada resolución de aquella sanción.

Además, quien fuera finalista de la edición 2022 de Wimbledon hizo referencia a la nula relación que ha mantenido con el italiano en el circuito, a quien destrozó con tan solo tres palabras: “No lo soporto”, dijo durante su paso por el podcast The Unscripted Show. “La relación que tengo con él es bastante sombría”, agregó.

Y explicó: “Es normal después de todo el escándalo que tuvo con el tema del dopaje, con los dos positivos que dio y todas las cosas que pasaron a continuación. Supongo que es normal, pero sí, hay un par de personas por ahí con las que no me puedo llevar bien, en absoluto”.

De todos modos, Kyrgios reconoció que el nivel del italiano es muy superior al de la amplia mayoría de los jugadores del circuito, incluso después de perder a manos de Carlos Alcaraz el primer lugar del ranking mundial: “Es un jugador que ha tocado el Nº1 del mundo, no hay ninguna duda de que estamos ante un tenista increíble, alguien que va a llevar este deporte a lo más alto durante los próximos diez o quince años junto a Carlos Alcaraz”, señaló.

Kyrgios volvió a quejarse de la breve sanción a Sinner. (Getty).

Pero fiel a su estilo, se guardó una última salvedad: “Eso no quita que, obviamente, le estén protegiendo hasta cierto punto dentro del circuito. Tanto el CEO como todas las personas importantes de ATP actuales son italianos, así que para mí esta historia no es más que un montón de mierda”.

Su crítica a la WADA

En relación al dopaje positivo de Sinner, Nick Kyrgios se repitió en sus críticas a la Agencia Mundial Anti Dopaje por la sanción de tres meses con que castigó al italiano por reincidencia. “La verdad es que me dolió la manera en que se resolvió todo”, dijo.

Y concluyó con una reflexión: “Estaba siguiendo el caso y no podía creerme que alguien que haya dado positivo en dos ocasiones saliera luego tan fácilmente de todos los problemas. Lo veía desde mi casa y pensaba: ‘¡Joder, tal vez yo también debería haberlo hecho!’. Piénsalo por un momento, ¿qué pasaría si yo hubiera hecho algo así?”.