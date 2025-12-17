Es tendencia:
Tenis

Batata Clerc eligió al mejor de la historia y explicó las diferencias entre Djokovic, Federer y Nadal

La leyenda del tenis argentino se metió en la discusión, dijo quién considera que es el GOAT y destacó lo mejor del Big 3.

Por Lautaro Toschi

José Luis Clerc
© @jose_luis_clercJosé Luis Clerc

Ganó 25 títulos a nivel ATP, fue número 4 del mundo, jugó la semifinal de Roland Garros en dos oportunidades y dejó su nombre marcado a fuego en el tenis argentino. José Luis Clerc es además de unas de las voces de este deporte, ya que desde hace años se desempeña en ESPN y narra los eventos más importantes que se disputan a lo largo y ancho del planeta.

Analítico, cercano al jugador y con una mirada única, José Luis Clerc es pieza fundamental para el tenis en Latinoamérica, tanto por lo que fue como jugador como también por lo que es como comentarista. En las últimas horas, Batata fue entrevistado en ESPN, canal en el que trabaja y eligió al mejor tenista de la historia.

¿Quién es el GOAT del tenis para José Luis Clerc?

A José Luis Clerc le mostraron una imagen en la que aparecían Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal. Luego le preguntaron quién es el mejor de la historia el Batata no dudó: “Para mí, el mejor de la historia, el GOAT, es Djokovic. Ahora, si me decís, la elegancia, el mejor y todo no hay duda que es Roger Federer. Pero si me decís, la resiliencia y tenacidad y todo, no hay duda que es Nadal“.

José Luis Clerc y Federer. (Foto: @jose_luis_clerc).

La emoción de Clerc al hablar de Guillermo Vilas

Batata y Guillermo Vilas compartieron circuito e inclusive jugaron juntos una final de Copa Davis. Las dos leyendas del tenis argentinos supieron tener altos y bajos en su relación, pero hoy en día prima el cariño, el respeto y la admiración, especialmente porque Vilas no atraviesa un buen momento de salud.

Batata fue consultado por Vilas y no pudo evitar las lágrimas al enviarle un mensaje: “No sabes lo que lo extraño… Le diría que lo quiero, que lo extraño, que me disculpe si alguna vez le falté el respeto, son muchas las veces que le falté el respeto, pero una en serio. Fuiste un ídolo, fuiste un genio. Gracias por todo lo que hiciste por mi país, y gracias por todo lo que hiciste también por mí, porque si hiciste cosas por mi país lo hiciste por mí también“.

DATOS CLAVE

  • José Luis Clerc eligió a Novak Djokovic como el mejor tenista de la historia (GOAT).
  • El ex número 4 del mundo y actual comentarista realizó la declaración en ESPN.
  • Batata ganó 25 títulos ATP y fue semifinalista de Roland Garros en dos ocasiones.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

