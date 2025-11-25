Rafael Nadal reveló detalles inéditos de su relación con Novak Djokovic y Roger Federer

Las últimas dos décadas y media del tenis masculino estuvo marcada por el Big 3. Roger Federer fue quien primero apareció en el circuito, pocos años después lo hizo Rafael Nadal y muy cercano en el tiempo fue la irrupción de Novak Djokovic. Los tres fueron animales competitivos, con sus estilos particulares y con la clara noción que no hubiesen sido tan grandes sin las presencias de sus rivales.

Claro está que los tres hubiesen sido grandes campeones, pero la realidad es que se llevaron al límite en el afán de ganarse entre sí y eso los hizo letales. Es fácil de entender cuando se pone sobre la mesa que, antes de la irrupción del Big 3 en el circuito, el máximo ganador de títulos de Grand Slam era Pete Sampras con 14.

Djokovic acumula 24 y en el tramo final de su carrera sueña con llegar al número 25. Por su parte, Rafael Nadal se retiró en 2024 con 22 Majors y Roger Federer hizo lo propio en 2022 con 20 títulos de Grand Slam. Dentro de la cancha fueron rivales acérrimos, pero fuera de la misma supieron mantener una muy linda relación y fue Rafael Nadal el que lo contó.

¿Qué dijo Nadal sobre su relación con Federer y Djokovic?

En diálogo con Jorge Valdano, en Universo Valdano, Rafa afirmó: “Yo creo que pasas por fases, al final cuando eres más joven lo vives todo de una manera mucho más intensa, después con los años las cosas se suavizan, todos crecemos y yo creo que lo positivo de nuestra época es que hemos terminado nuestras carreras y podemos ir a cenar juntos sin ningún problema y yo creo que esto es algo para sentirse orgullosos“.

Djokovic, Federer, Nadal y Murray. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Al final, hemos estado compitiendo al más alto nivel, por las cosas más importantes que se pueden competir en nuestro deporte y aparte rivalidades muy marcadas, pero no las hemos llevado al extremo. Yo creo que las rivalidades han quedado en la pista y las relaciones personales siempre fueron de respeto, de admiración y yo creo que hasta una cierta amistad hacia los rivales“.

“De alguna manera, terminas apreciando a las personas con las que has vivido tanto durante todos estos años. Yo termino apreciando a los rivales aunque me hayan hecho sufrir mucho en la pista, pero valoro lo que he vivido junto a ellos y me siento feliz de haber podido ser parte de esta historia”, completo Rafael Nadal.

