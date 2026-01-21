Tras avanzar en el Abierto de Australia, Carlos Alcaraz envió un emotivo mensaje a las víctimas del accidente de trenes de España

Se viven jornadas de dolor, tristeza y luto en España. El pasado domingo 18 de enero, en horas de la noche, un tren de alta velocidad descarriló en la localidad de Adamuz -Córdoba- y quedó sobre las vías del sentido contrario. Otro tren de alta velocidad, que no recibió el aviso correspondiente, lo impactó y se produjo una tragedia que, hasta el momento, tiene 43 víctimas fatales y decenas de heridos. Carlos Alcaraz, luego de ganar su partido de la segunda ronda del Abierto de Australia, le dedicó unas sentidas palabras a las víctimas.

Carlos Alcaraz enfrentó al alemán Yannick Hanfmann y le ganó en sets corridos para avanzar a la tercera ronda del primer Grand Slam del año, donde se verá las caras ante el siempre polémico Corentin Moutet.

Una vez finalizado el encuentro en el Rod Laver Arena, el murciano fue consultado en conferencia de prensa sobre el accidente de trenes en España y no solamente se mostró consternado por lo sucedido, sino que además le mandó un cálido mensaje a los familiares de las víctimas.

Sentido mensaje de Alcaraz a las víctimas de la tragedia

En conferencia de prensa, Carlos Alcaraz se refirió al accidente de trenes de la localidad de Adamuz: “Estamos aquí en Australia, que está en la otra parte del mundo, pero eso no significa que no nos enteremos y no sigamos las noticias que van pasando en España. Obviamente, cuando nos enteramos fue un muy mal trago para nosotros por todo lo que está pasando“.

Así quedó uno de los trenes de la tragedia de Adamuz. (Foto: Getty).

“Quiero dar mucho apoyo y mucho ánimo a todos los familiares y a todas esas personas que han perdido a un ser querido o a algún familiar en ese trágico accidente. Y que por lo menos también sepan que aunque estemos lejos, seguimos estando al corriente de todo lo que está pasando en España”, completó el murciano.

