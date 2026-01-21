Es tendencia:
logotipo del encabezado
Interés general

Tras avanzar en el Abierto de Australia, Carlos Alcaraz envió un emotivo mensaje a las víctimas del accidente de trenes de España

El pasado domingo, dos trenes de alta velocidad colisionaron en la localidad de Adamuz que dejó un saldo trágico de 43 fallecidos.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Carlos Alcaraz
© GettyCarlos Alcaraz

Se viven jornadas de dolor, tristeza y luto en España. El pasado domingo 18 de enero, en horas de la noche, un tren de alta velocidad descarriló en la localidad de Adamuz -Córdoba- y quedó sobre las vías del sentido contrario. Otro tren de alta velocidad, que no recibió el aviso correspondiente, lo impactó y se produjo una tragedia que, hasta el momento, tiene 43 víctimas fatales y decenas de heridos. Carlos Alcaraz, luego de ganar su partido de la segunda ronda del Abierto de Australia, le dedicó unas sentidas palabras a las víctimas.

Carlos Alcaraz enfrentó al alemán Yannick Hanfmann y le ganó en sets corridos para avanzar a la tercera ronda del primer Grand Slam del año, donde se verá las caras ante el siempre polémico Corentin Moutet.

Una vez finalizado el encuentro en el Rod Laver Arena, el murciano fue consultado en conferencia de prensa sobre el accidente de trenes en España y no solamente se mostró consternado por lo sucedido, sino que además le mandó un cálido mensaje a los familiares de las víctimas.

Sentido mensaje de Alcaraz a las víctimas de la tragedia

En conferencia de prensa, Carlos Alcaraz se refirió al accidente de trenes de la localidad de Adamuz: “Estamos aquí en Australia, que está en la otra parte del mundo, pero eso no significa que no nos enteremos y no sigamos las noticias que van pasando en España. Obviamente, cuando nos enteramos fue un muy mal trago para nosotros por todo lo que está pasando“.

Así quedó uno de los trenes de la tragedia de Adamuz. (Foto: Getty).

Así quedó uno de los trenes de la tragedia de Adamuz. (Foto: Getty).

Quiero dar mucho apoyo y mucho ánimo a todos los familiares y a todas esas personas que han perdido a un ser querido o a algún familiar en ese trágico accidente. Y que por lo menos también sepan que aunque estemos lejos, seguimos estando al corriente de todo lo que está pasando en España”, completó el murciano.

Publicidad
Carlos Alcaraz reveló cuál es su principal objetivo de 2026 y se refirió a su separación de Ferrero

ver también

Carlos Alcaraz reveló cuál es su principal objetivo de 2026 y se refirió a su separación de Ferrero

DATOS CLAVE

  • Carlos Alcaraz venció al alemán Yannick Hanfmann en sets corridos durante el Abierto de Australia.
  • El descarrilamiento e impacto de dos trenes en Adamuz causó 43 víctimas fatales y heridos.
  • Carlos Alcaraz envió apoyo a los familiares de los fallecidos en el accidente del 18 de enero.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

Lee también
El comentario sobre el Cuti Romero en Inglaterra del que Lionel Scaloni debe tomar nota
Selección Argentina

El comentario sobre el Cuti Romero en Inglaterra del que Lionel Scaloni debe tomar nota

El mal momento de una figura de la Selección de España a 2 meses de la Finalissima
Fútbol europeo

El mal momento de una figura de la Selección de España a 2 meses de la Finalissima

Jack Grealish sufrió una lesión que lo podría dejar sin chances de jugar el Mundial 2026
Mundial 2026

Jack Grealish sufrió una lesión que lo podría dejar sin chances de jugar el Mundial 2026

Con Boca en crisis de delanteros, el presidente de Betis habló de la situación de Chimy Ávila: "Oportunidad"
Fútbol europeo

Con Boca en crisis de delanteros, el presidente de Betis habló de la situación de Chimy Ávila: "Oportunidad"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo