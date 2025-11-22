¿Roger Federer o Serena Williams? Mary Pierce no dudó y eligió al mejor de la historia

A lo largo de la historia, Francia aportó enormes jugadores y jugadoras de tenis. Entre las mujeres, en las últimas décadas se destacaron Amelie Mauresmo, Caroline Garcia y Mary Pierce, quien fue campeona del Abierto de Australia en 1995 y de Roland Garros en el año 2000, siendo la última francesa en ganar el Grand Slam que se celebra en París.

Mary Pierce nació en Montreal, Canadá, pero como su madre era francesa pudo tener la ciudadanía de dicho país y a la hora de afrontar una carrera profesional poder representarlo. Se inició en el circuito de la WTA en 1989 y no tardó mucho tiempo en demostrar que estaba para pelear con las tenistas más importantes del mundo.

Su primer gran logro se dio en el Abierto de Australia de 1995, mientras que el segundo fue el título más deseado de su trayectoria: Roland Garros. En la capital francesa derrotó en el año 2000 en la final a Conchita Martínez e hizo historia. Su trayectoria no estuvo exenta de polémicas, especialmente por la difícil relación que mantuvo con su padre, quien la denunció luego de haberlo despedido como entrenador.

Mary Pierce, campeona de Roland Garros 2000. (Foto: Getty).

Pierce eligió entre Federer y Serena Williams

En el año 2018, Mary Pierce dialogó con ESPN fue consultada en relación al mejor tenista de todos los tiempos y la francesa no dudó: “Si nos fijamos en la cantidad de títulos de Grand Slam y quién tiene más, es Serena Williams. Es realmente impresionante lo que ha hecho, ganar 23 títulos de Grand Slam y Roger tiene 20″.

Serena Williams, Mary Pierce y Maria Sharapova en 2012. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

La curiosa vida de Mary Pierce tras dejar el tenis

Mary Pierce debió dejar la actividad profesional en 2006, a sus 31 años cuando sufrió una rotura de ligamentos. Pasó el tiempo, se reconcilió con su padre y su vida tomo un rumbo cuando se acercó a la religión, estuvo viviendo un tiempo en Trianón, en la Isla de Mauricio, donde se convirtió en misionera. Por otro lado, en 2019 ingresó al Salón de la Fama del tenis.

Hace unos años, contó cómo fue su acercamiento profundo a la religión: “Lo más destacado de mi vida fue cuando conocí al Señor. Fui criado en la religión católica, pero en marzo de 2000 mi fe se profundizó, y aquí es donde mi vida cambió por completo. Mi corazón se curó de todas mis heridas del pasado y pude perdonar a mi padre. Dios me dio el talento para jugar tenis, y quería hacer lo mejor para el Señor. Así que vine a Roland Garros ese año con otro espíritu, otra mentalidad, y eso me quitó mucha presión y estrés”.

DATOS CLAVE

Mary Pierce afirmó en 2018 que Serena Williams es la mejor por sus 23 títulos de Grand Slam.

afirmó en que es la mejor por sus títulos de Grand Slam. Serena Williams superaba los 20 títulos de Grand Slam de Roger Federer al momento de la declaración.

superaba los títulos de Grand Slam de al momento de la declaración. Mary Pierce ingresó al Salón de la Fama del tenis en el año 2019.

Publicidad