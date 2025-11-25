Es tendencia:
Rafael Nadal dijo cuál fue el legado que él, Federer y Djokovic le dejaron a Sinner y Alcaraz: “Sin quitarles mérito”

El ex número uno del mundo y máximo ganador en la historia de Roland Garros se refirió al camino que marcó el Big Three para los grandes tenistas de la actualidad.

Por Juan Ignacio Portiglia

El extenista español resaltó la importancia del legado del Big Three al tenis.
© Getty ImagesEl extenista español resaltó la importancia del legado del Big Three al tenis.

Rafael Nadal entiende que todavía es demasiado pronto para poner la rivalidad entre su compatriota Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner a la altura de la que él mismo mantuvo con Roger Federer en primera instancia y con Novak Djokovic después, dejando un legado para el tenis mundial que será difícil de igualar.

Me siento feliz por haber podido ser parte de esta historia. Sin quitarles ningún mérito a Sinner y Alcaraz, que quieren hacer las cosas bien, creo que nosotros hemos contribuido a que las nuevas generaciones puedan pensar que se puede ser un competidor feroz sin necesidad de odiar al rival. Se puede tener una relación no de amistad, pero óptima. Es un buen legado que dejamos y en una época de máxima competencia“, remarcó durante la entrevista que concedió en exclusiva a Jorga Valdano.

Sobre ese vínculo que logró forjar con el suizo y el español, dos jugadores que como él alcanzaron la cima del ranking mundial, detalló: “Podemos ir a cenar juntos sin problema. Esto es algo por lo que sentirse orgulloso. Hemos competido por las cosas más importantes, pero no las hemos llevado al extremo. La rivalidad se ha quedado en la pista y las relaciones personales siempre han sido de respeto, admiración y hasta una cierta amistad hacia los rivales”.

Claro que en la propia explicación que hizo Nadal de ese proceso que se derivó en una buena relación entre todos los integrantes del Big Three, mencionó un detalle clave que demuestra que lo mismo puede suceder con Sinner y Alcaraz en el futuro: “Pasas por fases. Cuando eres más joven lo vives todo de una manera más intensa. Con los años, las cosas se suavizan”, señaló.

Djokovic, Nadal y Federer pudieron forjar una gran relación que nació de la rivalidad. (Getty).

Copiar y ser copiado

Rafael Nadal no reniega sino que más bien recibe con orgullo que los jugadores en la actualidad estudien sus métodos, conductas y técnicas, pues reconoció que él mismo necesitó de modelos a seguir para convertirse en el jugador que marcó una era.

“Copiar es lo más fácil. Uno tiene que mirar a las personas que hacen las cosas mejor que tú, intentar las cosas que te gusten de ellos. Tenísticamente, es igual. Claro que me fijaba en cosas que hacían mis rivales para intentar mejorar. Pero cuando entrenaba, en mi día a día, no pensaba en ellos”, dijo.

En síntesis

  • Rafael Nadal afirmó que aún es “demasiado pronto” para igualar la rivalidad Alcaraz-Sinner con el Big Three.
  • Nadal, Federer, y Djokovic lograron forjar una relación de “respeto, admiración y hasta amistad” fuera de la pista.
  • Rafael Nadal considera un “buen legado” haber demostrado que se puede ser competidor feroz sin odiar al rival.
Juan Ignacio Portiglia

