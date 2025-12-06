Es tendencia:
El extenista italiano que se enamoró de Maradona y conquistó a los argentinos dijo que hay algo en lo que Jannik Sinner no podrá igualarlo: “Sin rodeos”

A meses de haber tomado la decisión de retirarse del circuito profesional, el oriundo de San Remo marcó una clara diferencia con el actual número 2 del mundo.

Por Juan Ignacio Portiglia

El extenista italiano se diferenció de Jannik Sinner.
Tras perder este año en la primera ronda de Wimbledon ante Carlos Alcaraz, Fabio Fognini tomó la decisión de retirarse del circuito de tenis profesional, donde en el mejor momento de su carrera alcanzó el puesto número nueve del ranking mundial, en 2019.

Habiendo ganado un total de nueve títulos a lo largo de su carrera, siendo el más importante el Master 1000 de Monte Carlo el mismo año que alcanzó el Top 10, supo ganarse el cariño no solo de los fanáticos italiano sino también el de los argentinos, por haber jugado 14 veces el Abierto de Buenos Aires y por su confeso fanatismo por Diego Maradona.

En la actualidad, le toca ver que en su país se ha consolidado un nuevo ídolo, llamado a convertirse en una auténtica leyenda del tenis: Jannik Sinner, quien con apenas 24 años ya ha conquistado cuatro títulos de Grand Slam y dos veces el ATP Finals que año a año reúne a los mejores ocho tenistas del mundo.

Fognini, sin embargo, no parece tener mayor simpatía por el actual número 2 del mundo, quien cedió la cima del ranking mundial tras caer en la final del US Open ante Carlos Alcaraz, la última víctima del talento de San Remo. “Si hubiese nacido Sinner, todo hubiese sido más fácil”, había dicho tiempo atrás, cuando las preguntas sobre el meteórico ascenso de su compatriota parecían molestarlo.

En diálogo con la periodista Francesca Fagnani, fue invitado a reflexionar sobre aquella apreciación y si hubiese preferido volver a nacer para desarrollarse en las condiciones que lo hizo el cuatro veces ganador de Grand Slams. “Soy consciente de que si hubiese trabajado algunos de esos aspectos durante mi carrera, habrían surgido mejores cosas. Así que dame el papel y firmo”, ironizó.

“Pero haber nacido y vivido como Fognini también hubiese hecho reflexionar a Jannik”, se encargó de aclarar. Y se refirió a una característica propia que considera nunca podrá tener su compatriota: “Espontaneidad. Soy una persona muy espontánea, muy vivaz, alegre y, sobre todo, te digo las cosas a la cara, sin rodeos”.

El amor de Fognini por Maradona

Hace años que Fabio Fognini se declaró como un fanático incondicional de Diego Armando Maradona y aquello tuvo que ver con un enfrentamiento por la Copa Davis de 2017 entre Argentina e Italia, en Parque Sarimiento. “Lo miro medio desnudo; mucha gente entra al vestuario con él, no sé qué decir. Maradona me agarra de la mano, yo sonrío, luego instintivamente empiezo a cantar: ‘Oh mamma mamma mamma, ¿sai perché mi batte il corazón? Ho visto Maradona, e innamorato son’. Antes de que me dé cuenta, estoy saltando, y los demás en el vestuario me siguen, cantan y saltan también“, supo recordar de aquel encuentro mágico poco después de la muerte del ídolo.

“Al final le pedí que me firmara una camiseta de Italia. ‘Claro, claro, no hay problema’, dijo. Tan pronto como llegué a casa, mi papá tuvo esa camiseta enmarcada y la colgó en el gimnasio. Creo que es el mejor regalo que le han dado”, dijo quien en 2022 aprovechó su paso por Napoli para visitar su santuario y tatuarse el número 10 en su brazo.

En síntesis

  • Fabio Fognini alcanzó el puesto 9 del ranking mundial en 2019 y sumó 9 títulos.
  • El italiano destacó su “espontaneidad” ante Jannik Sinner, actual número 2 con 4 Grand Slams.
  • Se tatuó el número 10 en 2022 tras visitar el santuario de Maradona en Nápoles.
