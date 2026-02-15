Es tendencia:
Cafú quiere una final entre Brasil y Argentina en la Copa del Mundo 2026

El legendario lateral de la Selección de Brasil opinó sobre la Copa Mundial que se aproxima.

Por Germán Carrara

Cafú dijo que sería "fantástico" una final entre Argentina y Brasil en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
En la previa de la Copa del Mundo es habitual escuchar el vaticinio de aquellos futbolistas que tuvieron la dicha de ser campeones del certamen global. Y de cara a lo que será en unos meses la competencia que se distribuirá en diferentes estadios de Norteamérica, el que en este caso compartió su parecer fue Cafú, que ganó no una, sino dos ediciones, primero en Estados Unidos 1994 y después, 8 años más tarde, en Corea y Japón 2002.

”Sería una gran final, ya lo pensé… Argentina vs. Brasil en la Final de la Copa del Mundo en Estados Unidos sería fantástico”, expresó el ex Roma y Milan, entre otros clubes, en conversación con TNT Sports, a raíz de lo que podría llegar a ser un Superclásico Sudamericano el próximo 19 de julio en el Estadio MetLife de la ciudad de Nueva Jersey.

En esa misma línea, confía en que Carlo Ancelotti pueda conducir a la Verdeamarela rumbo a lo que sería su sexta consagración en el campeonato más codiciado por el planeta: Brasil siempre es protagonista, principalmente cuando hablamos de la Copa del Mundo. Es un equipo que sabe lo que hace, es el equipo a batir. Estoy seguro de que Brasil va a tener una gran copa”.

Por otro lado, también develó su visión en relación con el combinado encabezado por Lionel Scaloni, en definitiva, el vigente campeón al coronarse aquel 18 de diciembre del 2022 en el Estadio Lusail de Doha, Qatar: ”Argentina es el último campeón, el defensor de la Copa del Mundo, va a ser un equipo muy duro en el Mundial”.

Y sobre Messi añadió: ”Va a encarar la Copa del Mundo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Messi sabe que es el pilar de la Selección Argentina y Argentina a su vez sabe que jugando con Messi es una selección muy difícil”.

El grupo de Brasil en la Copa del Mundo 2026

La Selección de Brasil encabeza el Grupo C de la Copa del Mundo 2026. Compartirá zona con Marruecos, Escocia y Haití. El debut brasileño será contra los marroquíes el 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey; posteriormente, se medirá ante los haitianos en Filadelfia el 19 de junio y cerrarán la fase inicial contra los escoceses el 24 de junio en Miami.

Athletic Club advierte con el estado de Nico Williams de cara a la Finalissima con Argentina

Enojo en el Atlético de Madrid por una filtración de Davoo Xeneize sobre Julián Alvarez

