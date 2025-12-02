Tras señalar a Luis Díaz por su expulsión, Manuel Neuer amenaza con irse de Bayern Múnich: “Necesito tiempo”

Como suplir a Luis Díaz durante su tiempo de baja en la Champions no es ni mucho menos el único frente que tiene abierto Bayern Múnich a corto plazo. Muchas estrellas terminan contrato el año que viene y en el 2027. Tras señalar al colombiano por su expulsión vs. PSG, Manuel Neuer amenaza con irse de la que ha sido su casa por más de una década. Portales como BILD ni siquiera descartan el retiro tras esta campaña.

“Me gustaría tomarme mi tiempo con ello…Se trata de tomarse el tiempo para pensar: ‘Bueno, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi salud? ¿Tiene sentido continuar? Necesito un poco más de tiempo'”, declaraba a Sky Sports el portero de 39 años. Se trata de uno de los grandes contratos que los alemanes estudian de cara a un 2026 donde Luis Díaz podría perder varios compañeros.

Ni mucho menos Neuer es el único que puede irse. Nombres como Leon Goretzka, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro, Dayot Upamecano o Sven Ulrich podrían estar viviendo los últimos meses de su contrato con el Rey de la Bundesliga. Todos, hasta la fecha, tienen vínculo contractual por el Allianz Arena hasta el 30 de junio del 2026. No olvidemos que desde el 1 de enero podrían negociar su llegada a coste cero a cualquier entidad del planeta de manera gratuita.

Estas fueron las últimas palabras de un Manuel Neuer que no hablaba desde la roja de Luis Díaz ante PSG por la Champions. En aquel entonces, el portero cuestionó la mala decisión del colombiano en una acción que casi le cuesta a los suyos la derrota por Francia: “Fue difícil, porque estábamos en inferioridad, también en la línea más adelantada. Para los delanteros, incluido Harry Kane, no fue nada sencillo aguantar el balón ante tres rivales o forzar alguna falta. Pero, en conjunto, hicimos un gran trabajo”.

Mientras Neuer medita su futuro, lo cierto es que por Alemania se espera que reciba una oferta por parte del Bayern. Portales como BILD indican que salvo giro de 180 grados se le ofrecerán 12 meses de contrato más por el sur de Germania. Todo ello para retirarse en el 2027 y con un palmarés sin precedentes en cuanto a porteros se refiere. Desde su llegaba al club en 2011, Manuel jugó más de 453 partidos donde levantó 12 Bundesliga, 8 Supercopas de Alemania, 4 Copas de Alemania, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y las Champions League de las campañas 2013 como 2020.

