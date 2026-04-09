A Luis Díaz no le va a gustar: La prueba de 2.6 millones de vistas de que el árbitro ayudó al Real Madrid

La derrota pudo ser peor y ya llegó la prueba. Bayern Múnich le ganó 1-2 al Real Madrid en el partido de ida por los cuartos de final de la Champions League 2025-26, pero al final del partido el árbitro Michael Oliver ayudó al equipo ‘Merengue’. ¡A Luis Díaz no le va a gustar!

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Bayern Múnich estaba haciendo un partido casi perfecto en el estadio Santiago Bernabéu, ganaba 2-0 y Manuel Neuer no paraba de frustar a Kylian Mbappé y Vinicius Jr. Sin embargo, al Real Madrid nunca hay que darlo por muerto en la Champions League.

Mbappé descontó al minuto 29 del segundo tiempo y parecía que el empate del Real Madrid estaba cerca, pero… Al final del partido se presentó la jugada más polémica del encuentro del 7 de abril porque Luis Díaz y todo el Bayern Múnich se vieron perjudicados.

Video: salió a la luz la prueba de que el árbitro ayudó al Real Madrid

La falta a Olise que todo Bayern Múnich reclamó. (Foto: Getty Images)

Cobro de pelota quieta, Harry Kane habilita de cabeza a Michael Olise en el área del Real Madrid y… ¡¡Pum!! Álvaro Carreras se llevó por delante al extremo francés. ¡Penal, penal! Gritaron los hinchas del Bayern Múnich, pero el árbitro Michael Oliver no cobró la infracción que era penalti y, por ende, ayudó al equipo ‘Merengue’. La prueba llegó a más de 2.6 millones de reproducciones en X.

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Please somebody can explain how this is not a penalty? Not even checked by the VAR pic.twitter.com/qa76Z8GCfV — MONTEIRÃO (@33monteirao) April 8, 2026

Esto dijo Luis Díaz luego de la victoria del Bayern ante el Real Madrid en la Champions

“Llegue y encaje en un grupo muy bueno, todos tiran para el mismo lado y eso es importante para que la llamada adaptación sea muchísimo mejor. Entonces, creo que me siento muy reconfortable y feliz estando acá, disfruto cada partido. Hay que seguir, hay que seguir con los pies sobre la tierra al frente“, le dijo Luis Díaz a ESPN después de marcarle su primer gol al Real Madrid en la Champions League.

Encuesta¿A cuál jugador del Bayern Múnich le hicieron la falta que no cobraron como penal? ¿A cuál jugador del Bayern Múnich le hicieron la falta que no cobraron como penal? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen

El árbitro Michael Oliver no señaló un penalti cometido por Álvaro Carreras sobre Olise .

no señaló un penalti cometido por sobre . La jugada del 7 de abril suma 2.6 millones de reproducciones como prueba del error.

suma de reproducciones como prueba del error. Luis Díaz declaró tras la victoria que se siente feliz tras anotar al Real Madrid.