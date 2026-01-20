Así recibieron los hinchas del Real Madrid a Mastantuono tras los silbidos del fin de semana

Franco Mastantuono y el resto de sus compañeros, salvo Vinicius, se salvaron de una nueva pitada por parte del estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid recibe a Mónaco en el coliseo blanco por la Champions League y solo el brasileño recibió algo de reproches nuevamente. El argentino, titular, recibido con indiferencia por la grada.

Todo empezó el pasado fin de semana. Real Madrid se midió al Levante después de ser eliminado por la Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu y en un contexto absolutamente inesperado en comparación con los últimos 10 años de la entidad. Futbolistas de la talla de Vinicius, Jude Bellingham y Federico Valverde fueron absolutamente abucheados por una afición que no aguanta más reveses tras 12 meses absolutamente catastróficos en cuanto al panorama deportivo se refiere. Fue un punto de quiebre donde el futbolista argentino terminó salpicado.

¿Por qué hubo silbidos a Mastantuono? Algunos entienden que su precio ni mucho menos ha correspondido con su nivel. También recordemos que fue carne de rumores de diferentes información es que le apuntaban a uno de los futbolistas que le habría bajado el pulgar a Xabi Alonso durante su etapa al frente del equipo. Por supuesto, que a todo esto hay que sumarle el mal momento colectivo de una entidad que hasta como mínimo el mes de mayo no podrá tocar títulos oficiales.

De momento el argentino acumula un total de 19 partidos y 2 goles para el equipo de la capital española. También un total de 3 tarjetas amarillas que en parte convencieron a Xabi Alonso de ponerle en buena parte del inicio de su ciclo. Franco volvió a la titular esta noche en un contextodonde después de un fin de semana absolutamente caliente se buscaba la segunda victoria del ciclo Álvaro Arbeloa al frente de las filas del estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid busca esta noche su paso a los octavos de la Champions League. Un triunfo frente al Mónaco se ratificaría prácticamente la clasificación de los merengues a la siguiente ronda del certamen sin la necesidad de pasar por la fase de dieciseisavos. Actualmente los blancos ocupan la posición número 7 de la tabla general con un total de 12 unidades sobre 18 posibles. Recordemos que en la última fecha tendrán que medirse con el Benfica de un viejo conocido como José Mourinho en el estadio da luz de Lisboa.

