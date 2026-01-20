Es tendencia:
Mbappé empató un mítico récord de Cristiano Ronaldo en la Champions League

Mbappé sigue dulce y se metió en la historia de la Champions. Cristiano Ronaldo era el único que se encontraba en su camino.

Por Lucas Cárdenas Utrilla

Kylian Mbappé sigue haciendo historia en Real Madrid y alrededor de la figura de Cristiano Ronaldo. El delantero de los merengues, gracias a sus goles contra Mónaco, llega a una marca absolutamente relevante para la Champions League del Rey de Europa. La casa blanca del fútbol, cerca de meterse en octavos y con su máxima estrella desatada.

Todo pasa por entender como Mbappé, con sus goles de esta noche, llegó a un total de 11 en 6 jornadas de la Champions League. Si bien le falta un partido, iguala el récord de Cristiano Ronaldo tanto en Real Madrid como a nivel general de la competición se refiere. Todo ello con 27 años encima y en tiempos de vacas flacas en el club blanco.

Recordemos que Cristiano Ronaldo había marcado 11 en la fase de grupos de la temporada 2017/2018. Todo ello en una campaña donde los merengues cerraban aquel triplete de Copas de Europa bajo el manto de Zinedine Zidane. Esta noche Mbappé sigue los pasos de su ídolo con una marca que ha incluido tantos a su ex equipo, Olympiakos o Kairat.

El primero de sus goles llegó en una gran acción colectiva entre Franco Mastantuono y Fede Valverde. El segundo, por medio de una acción de fútbol total donde se mezclaron Arda Guler, Bellingham, Vinicius y el galo defiendo de primera una gran contra. Los primeros 30 minutos del choque, ante un débil Mónaco, incluyeron algunos de los mejores compases colectivos e individuales de estos meses.

Recordemos que después del choque de esta noche, Real Madrid y Mbappé pondrán los ojos en la jornada del sábado ante Villarreal por LaLiga. Será una parada para intentar seguir metiendo presión a Barcelona por el torneo. Días más tarde, cerrarán la fase de grupos de la Champions League contra un viejo conocido como José Mourinho en la ciudad de Lisboa y ante Benfica. Kylian sigue dulce.

Datos claves

  • Kylian Mbappé marcó 2 goles ante el Mónaco e igualó el récord de Cristiano Ronaldo.
  • El delantero galo alcanzó los 11 goles en la fase de grupos de la Champions.
  • Real Madrid cerrará la primera fase del torneo frente al Benfica de José Mourinho.
lucas cárdenas utrilla
Lucas Cárdenas Utrilla
