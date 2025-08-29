Fin de la espera: ¡Piero Hincapié tiene nuevo equipo en Europa!

La novela del mercado en el fútbol ecuatoriano finalizó, Piero Hincapié y será nuevo jugador del Arsenal. El ‘tricolor’ será traspasado del Bayer Leverkusen luego de que aceptaran la oferta del gigante de la Premier League.

La oferta final fue el préstamo con obligación de compra al final de la siguiente temporada, esto por la cifra de 70 millones de euros. Cuando se oficialice, Piero Hincapié será el segundo ecuatoriano más caro de la historia.

En primer lugar está Moisés Caicedo y su traspaso al Chelsea por 115 millones de euros la temporada pasada. De esta forma, el Clásico de Londres tendrá a dos jugadores de la Selección de Ecuador.

Piero Hincapié será el segundo mejor pagado de nuestros jugadores en el club ‘gunner’ con un salario de más de 6 millones de dólares. Actualmente recibe 3.5 millones.

ver también Habrá descensos: Confirman amaño de varios partidos en LigaPro

ver también No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami

Piero Hincapié – Leverkusen.

ver también Histórico de Europa pone $20 millones para fichar a Nilson Angulo

ver también Era figura de Liga de Quito y ahora no juega por “falta de compromiso”

¿Qué oferta haría Arsenal por Piero Hincapié?

Por el fichaje de Piero Hincapié, Arsenal haría una oferta que contempla un préstamo en esta temporada, con opción de compra obligatoria para la siguiente temporada. No obstante, el club de Londres no está dispuesto a poner 60 millones, sino que quiere una oferta cercana a los 45 millones.

Publicidad

Publicidad

¿Hasta cuándo tiene contrato Piero Hincapié con Bayer Leverkusen?

Piero Hincapié aún tiene contrato con Bayer Leverkusen hasta finales de la temporada 2029. En caso de que no se arregle su salida, el defensa ecuatoriano tendrá que seguir cumpliendo su contrato en Alemania, al menos hasta la ventana de enero, donde podrá volver a tener ofertas.

¿Cuándo juega Bayer Leverkusen?

El siguiente partido de Bayer Leverkusen será el sábado 30 de agosto de 2025 contra Werder Bremen. La presencia o no de Hincapié en este partido sería clave para su futuro. El encuentro comenzará desde las 8H30 y se podrá seguir por Disney+.