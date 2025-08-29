Es tendencia:
logotipo del encabezado
Piero Hincapié

Fin de la espera: ¡Piero Hincapié tiene nuevo equipo en Europa!

Piero Hincapié por fin dejará el Bayer Leverkusen y tiene nuevo equipo, el central ecuatoriano recibió tres ofertas y se va a la Premier League.

Por Gustavo Dávila

Fin de la espera: ¡Piero Hincapié tiene nuevo equipo en Europa!. Foto: Getty
Fin de la espera: ¡Piero Hincapié tiene nuevo equipo en Europa!. Foto: Getty

La novela del mercado en el fútbol ecuatoriano finalizó, Piero Hincapié y será nuevo jugador del Arsenal. El ‘tricolor’ será traspasado del Bayer Leverkusen luego de que aceptaran la oferta del gigante de la Premier League.

La oferta final fue el préstamo con obligación de compra al final de la siguiente temporada, esto por la cifra de 70 millones de euros. Cuando se oficialice, Piero Hincapié será el segundo ecuatoriano más caro de la historia.

En primer lugar está Moisés Caicedo y su traspaso al Chelsea por 115 millones de euros la temporada pasada. De esta forma, el Clásico de Londres tendrá a dos jugadores de la Selección de Ecuador.

Piero Hincapié será el segundo mejor pagado de nuestros jugadores en el club ‘gunner’ con un salario de más de 6 millones de dólares. Actualmente recibe 3.5 millones.

Habrá descensos: Confirman amaño de varios partidos en LigaPro

ver también

Habrá descensos: Confirman amaño de varios partidos en LigaPro

No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami

ver también

No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami

Piero Hincapié – Leverkusen.

Piero Hincapié – Leverkusen.

Histórico de Europa pone $20 millones para fichar a Nilson Angulo

ver también

Histórico de Europa pone $20 millones para fichar a Nilson Angulo

Era figura de Liga de Quito y ahora no juega por “falta de compromiso”

ver también

Era figura de Liga de Quito y ahora no juega por “falta de compromiso”

¿Qué oferta haría Arsenal por Piero Hincapié?

Por el fichaje de Piero Hincapié, Arsenal haría una oferta que contempla un préstamo en esta temporada, con opción de compra obligatoria para la siguiente temporada. No obstante, el club de Londres no está dispuesto a poner 60 millones, sino que quiere una oferta cercana a los 45 millones.

Publicidad

¿Hasta cuándo tiene contrato Piero Hincapié con Bayer Leverkusen?

Piero Hincapié aún tiene contrato con Bayer Leverkusen hasta finales de la temporada 2029. En caso de que no se arregle su salida, el defensa ecuatoriano tendrá que seguir cumpliendo su contrato en Alemania, al menos hasta la ventana de enero, donde podrá volver a tener ofertas.

¿Cuándo juega Bayer Leverkusen?

El siguiente partido de Bayer Leverkusen será el sábado 30 de agosto de 2025 contra Werder Bremen. La presencia o no de Hincapié en este partido sería clave para su futuro. El encuentro comenzará desde las 8H30 y se podrá seguir por Disney+.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
"Déjenlo ir": Bayer Leverkusen publica una foto de Hincapié y los hinchas responden
Fútbol de Ecuador

"Déjenlo ir": Bayer Leverkusen publica una foto de Hincapié y los hinchas responden

Suena para el Arsenal y el Tottenham y la sorpresiva respuesta del Bayer Leverkusen sobre Piero Hincapié
Fútbol de Ecuador

Suena para el Arsenal y el Tottenham y la sorpresiva respuesta del Bayer Leverkusen sobre Piero Hincapié

La primera contundente respuesta de Bayer Leverkusen a Piero Hincapié y Arsenal
Fútbol de Ecuador

La primera contundente respuesta de Bayer Leverkusen a Piero Hincapié y Arsenal

Así queda la primera fase de la Champions para la IA
Champions League

Así queda la primera fase de la Champions para la IA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo