Aunque ya es jugador de Arsenal, Bayer Leverkusen toma una polémica decisión con Piero Hincapié

Arsenal y Bayer Leverkusen finalmente ya alcanzaron un acuerdo para la transferencia de Piero Hincapié. Sin embargo, a más de un aficionado terminó sorprendiendo la decisión de que el equipo alemán tomó en las últimas horas antes de un partido.

Para enfrentar a Werder Bremen por la segunda fecha de la Bundesliga, Bayer Leverkusen decidió convocar a Piero Hincapié. No obstante, el jugador ecuatoriano se quedará en el banco de suplentes y es imposible que tenga minutos.

Este sería el último encuentro de Hincapié con la camiseta de Bayer Leverkusen, el ecuatoriano se termina despidiendo en condición de visitante y en las próximas horas seguramente viajará a Inglaterra para sellar de todo lo referente a su transferencia.

Hincapié se convierte en el fichaje que le faltaba a Arsenal para completar la defensa más importante de toda la Premier League y también formar uno de los equipos más completos del mundo. El ecuatoriano da el salto esperado a la mejor Liga del mundo.

ver también La verdadera fortuna que Independiente del Valle ganará por Piero Hincapié

Tweet placeholder

En los últimos días en las redes sociales del Bayer Leverkusen se ha “presumido” a Piero Hincapié de diferentes formas. No obstante, esto también se ha interpretado como una despedida. El jugador ecuatoriano se va después de 4 gloriosos años con el club.

Publicidad

Publicidad

ver también “Renuncia o…”: El contundente mensaje de la hinchada de Barcelona SC a Ismael Rescalvo

Los números de Piero Hincapié con la camiseta de Bayer Leverkusen

Con la camiseta de Bayer Leverkusen, Piero Hincapié jugó en toda su carrera un total de 166 partidos, entre todas las competencias. El ecuatoriano marcó 7 goles y dio 5 asistencias. Terminó ganando una Bundesliga, una Copa de Alemania y fue subcampeón de la Europa League.

¿Cuántos millones recibirá Bayer Leverkusen por Piero Hincapié?

Con una opción de compra obligatoria para la siguiente temporada, Piero Hincapié le deja a las arcas de Bayer Leverkusen más de 50 millones de euros. Es una de las ventas más caras de toda la historia para un defensor central en el fútbol de Europa.

Encuesta¿Hincapié es una leyenda de Bayer Leverkusen? ¿Hincapié es una leyenda de Bayer Leverkusen? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad