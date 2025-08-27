“Déjenlo ir”: Bayer Leverkusen publica una foto de Hincapié y los hinchas responden

Bayer Leverkusen, en este momento, no es el equipo más querido por los hinchas ecuatorianos. El club alemán se mantiene firme en los millones que quiere por Piero Hincapié en medio de los rumores de su salida a Arsenal. No obstante, los hinchas dejan un duro mensaje en las redes del equipo.

La cuenta oficial de Bayer Leverkusen en español acaba de publicar una foto de Piero Hincapié. Con el texto: “Aura ecuatoriana”. No obstante, a diferencia de otras ocasiones, en este caso los hinchas dejaron un duro y contundente mensaje para el club, “Déjenlo ir”, escribieron.

Casi todos los comentarios de esta publicación de Bayer Leverkusen son pidiendo la salida del ecuatoriano. Muchos le piden que faciliten la salida del jugador, después de que el ecuatoriano le diera al club, junto a otros compañeros, los mayores títulos de su historia.

Piero ya tomó la decisión de irse de Alemania. El ecuatoriano ya eligió a Arsenal. No obstante, el Bayer está cerrado en cuántos millones quiere por él y si no llega una oferta de 60 millones de euros, no lo dejarían salir, aunque su voluntad sea la de irse.

ver también Ni Bolonia ni Fenerbahce: El nuevo equipo más opcionado a quedarse con Jeremy Sarmiento

Más de 20 comentarios piden la salida de Piero Hincapié. (Foto: Captura de pantalla)

Queda menos de una semana de mercado y el futuro de Piero Hincapié aún es duda. No se sabe incluso si el jugador ecuatoriano estará presente en el próximo partido del equipo alemán en la Bundesliga. En su debut perdieron 2 a 1 en condición de local.

Publicidad

Publicidad

ver también Michael Carcelén dijo que juegan por dinero y el DT de Aucas lo llamó “desubicado”

¿Qué oferta haría Arsenal por Piero Hincapié?

Por el fichaje de Piero Hincapié, Arsenal haría una oferta que contempla un préstamo en esta temporada, con opción de compra obligatoria para la siguiente temporada. No obstante, el club de Londres no está dispuesto a poner 60 millones, sino que quiere una oferta cercana a los 45 millones.

¿Hasta cuándo tiene contrato Piero Hincapié con Arsenal?

Piero Hincapié aún tiene contrato con Bayer Leverkusen hasta finales de la temporada 2029. En caso de que no se arregle su salida, el defensa ecuatoriano tendrá que seguir cumpliendo su contrato en Alemania, al menos hasta la ventana de enero, donde podrá volver a tener ofertas.

¿Cuándo juega Bayer Leverkusen?

El siguiente partido de Bayer Leverkusen será el sábado 30 de agosto de 2025 contra Werder Bremen. La presencia o no de Hincapié en este partido sería clave para su futuro. El encuentro comenzará desde las 8H30 y se podrá seguir por Disney+.

Publicidad

Publicidad