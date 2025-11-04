El ex Liverpool que elige a Vinicius sobre Luis Díaz

Roberto Firmino, actual delantero de Al-Arabi SC, no tuvo problemas en situar a Vinicius por encima de Luis Díaz en una de sus últimas apariciones públicas. El ex compañero del colombiano por Liverpool disfruta ahora mismo de una vida lejos de la Premier League que llega después de varias temporadas de la mano del cafetero en Anfield. Ni siquiera el enorme momento del extremo del Bayern Múnich la hace cambiar de opinión.

“¿Luis Díaz o Vinicius? Muy difícil elegir así de plano. Pero me quedo con Vinicius…Vinicius es un gran jugador. Tuve la oportunidad de estar con él en la Selección y jugar contra el Madrid. Personalmente, es muy buen chico. Creo que es normal que la afición contraria le presione, pero lo que no me gusta es que se metan en temas de racismo. Si yo fuera él, eso sí, intentaría no escuchar mucho lo que se dice fuera. Intentaría centrarme en el fútbol independientemente de lo que diga la gente. Le deseo lo mejor. Yo soy un fan de Vini, y me encanta como futbolista”, comentaba Roberto alrededor de la comparación planteada MARCA. Elogió a su ex compañero, pero no lo ve a al altura del brasileño.

Recordemos que durante muchos años el brasileño fue prácticamente un hermano mayor de Luis Díaz en Liverpool. No solamente por tratarse de dos suramericanos en una cultura absolutamente distinta a la que tenemos en nuestro lado del planeta. Las similitudes en cuanto a idiomas se refiere fueron afianzando una relación personal que sobre el césped también dejó varios de los últimos grandes momentos de la era Jürgen Klopp por Anfield. Ya lejos del primer nivel, Firmino se queda con Vinicius.

Un futbolista absolutamente gravitacional pero con el cual ni mucho menos Firmino ha tenido la mejor de las conexiones o suertes en el mundo de selecciones. La gran deuda de la estrella del Real Madrid por Brasil ha sido excusa suficiente para cuestionar su desempeño en una delantera a la cual le sobran nombres, y a la cual le falta cohesión entre estas. En una temporada de Copa Mundial de selecciones de la FIFA, su ex compañero en la Verdeamarelha incluso le pone por delante de uno de los mejores extremos de lo que vamos de temporada en Europa.

Firmino todavía ve a Luis Díaz debajo de Vinicius: GETTY

Tanto Vinicius como Luis Díaz vienen acumulando enormes presentaciones hasta la fecha. Los niveles competitivos de sus respectivas ligas podrán variar por supuesto, pero ambos suman un promedio superior a los 0.70 goles aportados por partido entre tantos y asistencias. Son datos, no sensaciones y dedos que les señalan como dos de los mejores extremos izquierdos del planeta. Incluso pudieron ser rivales en caso de que las pretensiones y deseos de Barcelona se hubieran cumplido a lo largo de un verano donde Liverpool jamás dio facilidades económicas a los culés para quedarse con el cafetero. Solamente el tiempo dirá y en qué fase de la Champions podrían medir fuerzas.

Vinicius, una pesadilla para Liverpool

Cinco partidos, cinco goles, solo una derrota y una final de la Champions ganada. Es el panorama con el cual Vinicius volverá a un estadio de Anfield que esta noche se encuentra con su peor pesadilla en tiempos recientes. Pocos clubes le han costado tanto a los británicos en el último tiempo como Real Madrid, quienes les han vencido en dos definiciones de la Copa de Europa desde el año 2018. Algunas de las mejores presentaciones del número 7 de los merengues llegaron justamente enfrente quién será su oponente esta noche.

Todo llega en un contexto donde por supuesto los enojos del futbolista brasileño con Xabi Alonso en la pasada edición del Clásico con Barcelona fueron noticia a nivel mundial. Durante la previa, el entrenador del Real Madrid dejó en claro que se pasa página y que confía como nunca en Vinicius para una auténtica final anticipada de la Champions: “Para mí fue importante que lo hablásemos el viernes, quedó bien zanjado. Son cosas que pueden pasar, pero no queremos que se repitan. Se quedó zanjado”.

