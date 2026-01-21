Jürgen Klinsmann le pone presión al Bayern Múnich de Luis Díaz en la Champions: “Volver a la final”

Bayern Múnich va por el gol 100 de la temporada. Union Saint-Gilloise será el rival de esta noche para un equipo que de la mano de Vincent Kompany y Luis Díaz, sueña por todo lo alto tanto en Alemania como en Europa. En las horas previas del encuentro, una auténtica leyenda del fútbol alemán cómo Jürgen Klinsmann no dudó en meter presión al proyecto. Marca cuál debe ser el verdadero objetivo de la presente campaña.

“Hay una gran esperanza de que lleguemos a la final de la Liga de Campeones. Ahí es donde tenemos que ir”, comentaba el ex seleccionador de naciones como Alemania o Corea del Sur en un evento de partidos de leyendas del Bayern Múnich. Entiende que se trata del gran objetivo para una entidad que en caso de levantar la presente edición del Orejona, igualaría al AC Milán como el segundo equipo más ganador de todos los tiempos con 7 conquistas.

Recordemos que Bayern no levanta esta competición desde la pandemia y cuando Hansi Flick consolidó uno de los equipos más físicos que se recuerdan en la historia del torneo. 2020 sigue siendo la última gran alegría europea de un Bayern Múnich en aquella edición destrozó a rivales de la talla de Lyon y Barcelona en la burbuja de Lisboa. Todo, por supuesto, antes de derrotar a Paris Saint Germain con el gol de Kingsley Coman en la final. Desde entonces y salvo alguna campaña donde se llegó a semifinales, la realidad por el viejo continente ha sido más adversa que a favor.

Hablamos de una copa que Klinsmann rozó en un par de ocasiones. Su palmarés continental se define por dos Europa League. En 1991 con Inter Milán y 5 años más tarde con un Bayern que para 1996 se quedaba con el segundo trofeo del viejo mundo. Por Alemania entienden que el momento de forma de los dirigidos por Vincent Kompany da para ilusionarse en todos los sentidos y que su más que probable liquidación de la lucha por la Bundesliga en las siguientes semanas les dará aire en el territorio europeo.

Luis Díaz vuelve a la Champions tras su roja vs. PSG: GETTY

Luis Díz volverá hoy después de cumplir la sanción que le entregó UEFA después de su tarjeta roja frente a Paris Saint Germain. Aquella dura entrada sobre Hakimi le valió para una suspensión de 180 minutos que le quitó los encuentros frente al Arsenal de Mikel Arteta y Londres e igualmente de la visita que hizo el Sporting Lisboa al sur de Alemania. Retorna para intentar consolidar al equipo de Kompany como uno de los primeros cuatro clasificados de la tabla general. La victoria del Real Madrid anoche mete presión en este sentido.

Pavlovich elogió a Luis Díaz y sus compañeros en ataque

De los 99 goles de este Bayern, 73 han venido gracias a los Lucho Díaz, Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry y Lennart Karl. Una muestra total del poderío y capacidad que ha tenido está plantilla de Kompany desde que iniciase la temporada. Nombres como Aleksandar Pavlović se encargan de nutrirles de balones a lo largo de los 90 minutos. No duda en la rueda de prensa previa al encuentro de esta noche, que nadie duda por Alemania que se trata de una de las mejores delanteras que pueden encontrarse a inicios de 2026.

Pavlović elogió a Luis Díaz y sus compañeros en ataque: GETTY

“Siempre es bonito ver lo que producen en ataque. En el mediocampo, nos encargamos de la cobertura defensiva. Es simplemente divertido tener a esos jugadores delante. Todos tienen libertades y las utilizan con gran eficacia, algo que todo el mundo está viendo ahora mismo”, comentaba el joven centrocampista sobre los diferentes activos con los cuales cuenta Bayern Múnich en ataque. Luis Díaz retorna a la Champions y lo hará en un equipo al cual algunas de sus máximas leyendas le meten presión para volver a reinar en el viejo continente.

