El compañero de Cristiano Ronaldo que quiere llegar al Real Madrid y no puede

Real Madrid se prepara para su regreso a la UEFA Champions League mientras diferentes informaciones del mercado de fichajes azotan la actualidad del equipo de Álvaro Arbeloa. Se habla de la posibilidad de que un compañero de Cristiano Ronaldo en Portugal pudiese unirse a la plantilla del primer equipo. A pesar de los deseos del talentoso centrocampista, de momento las puertas se encuentran absolutamente cerradas.

Por la Cadena SER señalan al jugador del Al-Hilal, Rubén Neves, como ese futbolista de primer nivel que ni mucho menos de momento tiene abiertas las puertas del estadio Santiago Bernabéu. Hablamos de un centrocampista creativo que le vendría de maravillas a una plantilla que desde la salida de nombres como Toni Kroos o Luka Modric, carece de un activo de estas características. De momento el mercado de fichajes de invierno se encuentra absolutamente cerrado por la capital de España y se piensa únicamente en el verano.

“Rubén Neves quiere jugar en el Real Madrid en este mercado de invierno. Técnicos del departamento de fútbol creen que el equipo necesita reforzar el centro del campo, pero la directiva tiene dudas de su rendimiento y que termine contrato en junio hace que no vean necesario pagar un traspaso por él en enero”, informaciones de Antón Meana sobre el tema. El jugador dejará gratis Arabia en verano si nada se tuerce. Ojo con la Premier League, que también quiere su retorno.

Hablamos de uno de los primeros objetivos de Arabia Saudita cuando empezó a inyectar dinero en los diferentes clubes de su campeonato. Rubén Neves era pretendido por entidades como Manchester United o Liverpool mientras su rendimiento en los Wolves solo crecía. Apareció Oriente Medio y una operación que salvo giro de 180°, terminará a nivel contractual el próximo 30 de junio. Jugará el Mundial de la mano de una Portugal que Cristiano Ronaldo quiere intentar darle el delantero la última gran copa que le queda por levantar en su carrera.

Rúben Neves, sueña con unirse a Real Madrid: GETTY

Por Real Madrid se tiene prácticamente decidido buscar un centrocampista para el mes de junio e incluso hasta dos defensores centrales más. Veremos si ahí Rubén Neves ve cómo se le abren las puertas de un estadio Santiago Bernabéu donde pese a la crisis de resultados y títulos de los últimos 12 meses, ni mucho menos habrá inversiones a mediados de temporada. Es algo que no ha cambiado desde el invierno del año 2019 y cuando Brahim Días llegaba desde Manchester City.

Klopp, otro que se sigue alejando de Real Madrid

“¿Real Madrid? Estoy en un momento de mi vida en el que estoy completamente satisfecho; no quiero estar en ningún otro sitio . ¿Volver a entrenar? Ahora mismo diría que no, pero no puedo decir que nunca, nunca, nunca. No creo que cambie de opinión, pero no lo sé”, reflexiones del ex Liverpool o Borussia Dortmund alrededor de todos los rumores de estas semanas. Declaraciones que sirven para entender la barrera que habrá que derrumbar para que ambas partes se encuentren.

Klopp sigue alejándose con sus declaraciones de Real Madrid: GETTY

Incluso, Klopp se mostró tajante ante la posibilidad de que un entrenador de su perfil apueste por Real Madrid. Llegar l banquillo del Bernabéu, entiende, es un arma de doble filo con la que no todos saben lidiar: “Cuando oí hablar de Xabi Alonso me sentí un poco dividido. Sí, me sorprendió, y no, no me sorprendió. Pensé: ´¿Qué?´, ​​y luego dije: ´Por supuesto. Así es el Madrid cuando no están arriba en la tabla´”.

Datos claves

Rúben Neves (Al-Hilal) ha manifestado su deseo de fichar por el Real Madrid en este mercado de invierno.

(Al-Hilal) ha manifestado su deseo de fichar por el en este mercado de invierno. La directiva blanca ha cerrado la puerta a su llegada inmediata, prefiriendo esperar a que quede libre el 30 de junio .

ha cerrado la puerta a su llegada inmediata, prefiriendo esperar a que quede libre el . El club mantiene su política de no realizar fichajes de invierno, una postura que no cambia desde la incorporación de Brahim Díaz en 2019.

