Mientras Messi hizo 120 goles en Champions, estos lleva un Haaland que sigue amenazando sus récords

Erling Haaland sigue marcando goles en la Champions League. En una donde Manchester City no pudo pasar del empate frente al Mónaco por la segunda jornada de la fase de liguilla, su 9 brilla. El delantero de Pep Guardiola continúa con un ritmo anotador absolutamente envidiable. Sigue amenazando los registros de figuras de la talla de Lionel Andrés Messi o Cristiano Ronaldo pensando en el futuro. El noruego, quien venía de romper un récord semanas atrás, amenaza uno de los registros que mejor explican lo que supone La Pulga en la Copa de Europa.

Y es que gracias a su doblete frente a Mónaco, Erling Haaland llegó a los 52 goles oficiales en la Champions. Todo esto en apenas 50 partidos oficiales y para convertirse en el delantero que de manera más precoz se haya acercado a números de esta índole. No los olvidemos que semanas atrás se convirtió en el que de manera más rápida llegó al medio centenar de tantos por la Copa de Europa superando el registro de Ruud Van Nistelrooy con Manchester United y Real Madrid. El neerlandés había logrado la marca en un total de 62 apariciones. El delantero de Guardiola lo hizo en apenas 49.

Ahora Erling Haaland va por Messi. Todo esto pensando en una tabla donde se busca el delantero que de manera más precoz de llegado a los 60 tantos en la Champions League. De momento el nombre de Lionel Andrés comanda dicha clasificación con un total de 80 partidos para llegar a esa cifra. Si nada se tuerce se espera que el delantero noruego pueda conseguirlo a lo largo de los próximos meses y puede que antes incluso de que termine la presente temporada de la Copa de Europa. El ritmo al que va ni siquiera los registros de la mejor edición rosarino estarán a la altura de su voracidad goleadora

“Claro que se siente bien, pero no ganamos. Hicimos cosas innecesarias en la segunda mitad y no creo que hayamos jugado lo suficientemente bien; no merecemos ganar”, respondía al delantero de Guardiola ante una jornada caliente en el Principado de Mónaco y donde ni siquiera sus dos goles valieron para conseguir los 3 puntos. La victoria que habían conseguido en la primera fecha frente al Napoli entrega algo de calma en tiempos donde solamente Erling Haaland parece encontrarse al 100% en la primera temporada para reconstruir el desastroso inicio de 2025 para los hombres de Pep.

Haaland se acerca a otro récord de Messi:

Messi cerró su participación en la Champions con un total de 120 goles. 21 por detrás de Cristiano Ronaldo en cuanto a los principales anotadores del certamen se refiere. Erling Haaland, quien no supera recordemos los 24 años, sigue amenazando sus registros con un promedio goleador impropio de los tiempos competitivos que vemos en el fútbol europeo. Ante Mónaco volvió a ver portería por duplicado y después de derrocar a Van Nistelrooy, va por el máximo ídolo de la historia del Fútbol Club Barcelona.

Guardiola se quejó del arbitraje en Champions

Como decimos fue una jornada caliente y donde un penalti pitado en el último minuto por Gil Manzano desesperó a Manchester City. El propio Guardiola se tuvo que morder la lengua en rueda de prensa alrededor de una actuación arbitral marcada por la polémica. No es muy diferente a todo el ecosistema que se genera durante cada fin de semana en cuanto a LaLiga se refiere.

“No tengo nada que decir del arbitraje español…No defendimos bien el tiro libre y concedimos un penalti…A pesar de tocar el balón primero. Es cierto que toca al oponente. Pero también toca el balón…No he visto las estadísticas ni las ocasiones, pero creo que fuimos mucho más enérgicos que ellos, algo que a veces no es posible. Hubo muchas situaciones en las que jugamos en contra”, flexiones del catalán en rueda de prensa posterior al encuentro. Su próximo rival en cuanto a la Champions se refiere será Villarreal como visitante el próximo 21 de octubre.

