Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

¿Qué pasa si Manchester City pierde, empata o gana vs. Bodo/Glimt por la UEFA Champions League?

El equipo noruego busca el gran golpe como local frente a los de Pep Guardiola por la 7° jornada de la Champions League.

Por Pablo Rodríguez Denis

Sigue a Bolavip en Google!
El City, por ahora, en puestos de clasificación a octavos de final.
© Getty ImagesEl City, por ahora, en puestos de clasificación a octavos de final.

Con apenas una derrota en el certamen, Manchester City visita al Bodo/Glimt, una de las “cenicientas” de la Champions League, por la 7° jornada del torneo continental, en un duelo que puede terminar siendo de gran transcendencia para las aspiraciones de cada uno.

El equipo que dirige Josep Guardiola llega a este encuentro con apenas una derrota en 6 encuentros y quiere comenzar a encaminar su clasificación a octavos de final.

Por su parte, los noruegos se juegan una de sus últimas fichas soñando con alcanzar un lugar en los puestos de playoffs.

Así está la tabla de la Champions League

¿Qué pasa si Manchester City PIERDE vs. Bodo/Glimt?

  • Consecuencia inmediata: El City daría un paso gigante para asegurar terminar en el Top 8. Con 16 puntos, obligaría a sus perseguidores (Inter, Madrid, Liverpool, etc.) a ganar todo lo que les queda para intentar alcanzarlo.
  • Beneficio extra: Se mantendría en la pelea por el liderato o el Top 3 (Arsenal tiene 18 y Bayern 15). Terminar más arriba garantiza ser cabeza de serie y evitar un cruce fuerte en octavos

¿Qué pasa si Manchester City EMPATA vs. Bodo/Glimt?

De empatar, el equipo inglés quedaría con 14 puntos y la igualdad lo dejaría muy vulnerable. Hay un pelotón de cuatro equipos con 12 puntos (Inter, Real Madrid, Atlético, Liverpool). Si dos o tres de ellos ganan sus partidos en esta fecha, el City saldría del Top 8 y caería a los puestos de play-offs (del 9 al 24).

Publicidad

Además, ya no dependería solo de sí mismo para ser Top 4. Tendría que salir a matar o morir en la última fecha contra el Brujas y esperar que otros tropiecen para volver a meterse en clasificación directa.

¿Qué pasa si Manchester City pierde vs. Bodo/Glimt?

En principio, sería un desastre deportivo considerando el rival. Al quedarse estancado en 13 puntos, es casi seguro que perdería su lugar entre los 8 primeros. Podría caer hasta el puesto 10 o 12 dependiendo de la diferencia de gol de los rivales que ganen.

Por esto, se jugaría la vida en la Fecha 8. Si pierde, llegaría a la última jornada con la presión asfixiante de poder quedar en una posición incómoda para el cruce de play-offs (enfrentando a un rival más difícil).

Publicidad

EN SÍNTESIS

  • Manchester City visita al Bodo/Glimt por la fecha 7 de la Champions League.
  • Ganar dejaría al equipo de Guardiola con 16 puntos y cerca del Top 8.
  • Una derrota estancaría al City en 13 puntos, cayendo a zona de playoffs.
Publicidad
pablo rodríguez denis
Pablo Rodríguez Denis
Lee también
Flamengo reemplazaría a Gonzalo Plata con otro ecuatoriano
Fútbol de Ecuador

Flamengo reemplazaría a Gonzalo Plata con otro ecuatoriano

Este equipo rechazó fichar a James Rodríguez: "Es para el olvido..."
Fútbol de Colombia

Este equipo rechazó fichar a James Rodríguez: "Es para el olvido..."

Los millones que ganaría Daniel Muñoz en el PSG ¿más que Dembelé?
Fútbol de Colombia

Los millones que ganaría Daniel Muñoz en el PSG ¿más que Dembelé?

Jeremy Sarmiento encontró nuevo equipo pensando en el Mundial
Fútbol de Ecuador

Jeremy Sarmiento encontró nuevo equipo pensando en el Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo