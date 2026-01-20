¿Qué pasa si Manchester City pierde, empata o gana vs. Bodo/Glimt por la UEFA Champions League?

Con apenas una derrota en el certamen, Manchester City visita al Bodo/Glimt, una de las “cenicientas” de la Champions League, por la 7° jornada del torneo continental, en un duelo que puede terminar siendo de gran transcendencia para las aspiraciones de cada uno.

El equipo que dirige Josep Guardiola llega a este encuentro con apenas una derrota en 6 encuentros y quiere comenzar a encaminar su clasificación a octavos de final.

Por su parte, los noruegos se juegan una de sus últimas fichas soñando con alcanzar un lugar en los puestos de playoffs.

Así está la tabla de la Champions League

¿Qué pasa si Manchester City PIERDE vs. Bodo/Glimt?

Consecuencia inmediata: El City daría un paso gigante para asegurar terminar en el Top 8 . Con 16 puntos, obligaría a sus perseguidores (Inter, Madrid, Liverpool, etc.) a ganar todo lo que les queda para intentar alcanzarlo.

El City daría un paso gigante para asegurar terminar en el . Con 16 puntos, obligaría a sus perseguidores (Inter, Madrid, Liverpool, etc.) a ganar todo lo que les queda para intentar alcanzarlo. Beneficio extra: Se mantendría en la pelea por el liderato o el Top 3 (Arsenal tiene 18 y Bayern 15). Terminar más arriba garantiza ser cabeza de serie y evitar un cruce fuerte en octavos

¿Qué pasa si Manchester City EMPATA vs. Bodo/Glimt?

De empatar, el equipo inglés quedaría con 14 puntos y la igualdad lo dejaría muy vulnerable. Hay un pelotón de cuatro equipos con 12 puntos (Inter, Real Madrid, Atlético, Liverpool). Si dos o tres de ellos ganan sus partidos en esta fecha, el City saldría del Top 8 y caería a los puestos de play-offs (del 9 al 24).

Publicidad

Publicidad

Además, ya no dependería solo de sí mismo para ser Top 4. Tendría que salir a matar o morir en la última fecha contra el Brujas y esperar que otros tropiecen para volver a meterse en clasificación directa.

¿Qué pasa si Manchester City pierde vs. Bodo/Glimt?

En principio, sería un desastre deportivo considerando el rival. Al quedarse estancado en 13 puntos, es casi seguro que perdería su lugar entre los 8 primeros. Podría caer hasta el puesto 10 o 12 dependiendo de la diferencia de gol de los rivales que ganen.

Por esto, se jugaría la vida en la Fecha 8. Si pierde, llegaría a la última jornada con la presión asfixiante de poder quedar en una posición incómoda para el cruce de play-offs (enfrentando a un rival más difícil).

Publicidad

Publicidad

EN SÍNTESIS

Manchester City visita al Bodo/Glimt por la fecha 7 de la Champions League.

Ganar dejaría al equipo de Guardiola con 16 puntos y cerca del Top 8.

Una derrota estancaría al City en 13 puntos, cayendo a zona de playoffs.

Publicidad